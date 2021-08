Vidéo : Le footballeur Lionel Messi fond en larmes pour ses adieux au FC Barcelone Posté par LeCromwell

Le footballeur Lionel Messi fond en larmes sous une standing ovation pour ses adieux au FC Barcelone lors d'une conférence de presse.



Vidéo (2mn27s) : Lionel Messi en larmes pour ses adieux au FC Barcelone





TitanTopRunner Je viens d'arriver Inscrit le: 31/3/2019 Envois: 14 Re: Le footballeur Lionel Messi fond en larmes pour ses a... Re: Le footballeur Lionel Messi fond en larmes pour ses a... 1 Ah bah super... Le PSG va récup' un dépressif... ^^ Miribo Je suis accro Inscrit le: 22/5/2012 Envois: 884 Karma: 1787 Re: Le footballeur Lionel Messi fond en larmes pour ses a... Re: Le footballeur Lionel Messi fond en larmes pour ses a... 0 C'est beau on dirait que les gens se lèvent pour la caméra c'est magnifique...... Kailyana Je suis accro Inscrit le: 22/12/2010 Envois: 620 Karma: 664 Re: Le footballeur Lionel Messi fond en larmes pour ses a... Re: Le footballeur Lionel Messi fond en larmes pour ses a... 0 Il simule pour faire un penalty. Madpat Je viens d'arriver Inscrit le: 31/7/2014 Envois: 8 Re: Le footballeur Lionel Messi fond en larmes pour ses a... Re: Le footballeur Lionel Messi fond en larmes pour ses a... 1 …. Quand ton club ne peut plus te payer tes millions c est trop triste… C est trop triste…. Quand ton club ne peut plus te payer tes millions c est trop triste… Madpat Je viens d'arriver Inscrit le: 31/7/2014 Envois: 8 Re: Le footballeur Lionel Messi fond en larmes pour ses a... Re: Le footballeur Lionel Messi fond en larmes pour ses a... 1 sponsoriser par Kleenex ? PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11577 Karma: 11543 Re: Le footballeur Lionel Messi fond en larmes pour ses a... Re: Le footballeur Lionel Messi fond en larmes pour ses a... 0

@Madpat

Non, Scottex.

mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 6159 Karma: 1645 Re: Le footballeur Lionel Messi fond en larmes pour ses a... Re: Le footballeur Lionel Messi fond en larmes pour ses a... 1 On dirait moi quand j'ai écris mon courriel d'adieu à toute ma boite lorsque j'avais enfin fini mon stage sous-payé ^^ PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 650 Karma: 718 Re: Le footballeur Lionel Messi fond en larmes pour ses a... Re: Le footballeur Lionel Messi fond en larmes pour ses a... 1 S'il est trop triste de quitter son club, pourquoi le quitter alors ?

Mais en plus je suis sérieux dans ma question, donc si quelqu'un peut m'expliquer, merci... (faut dire aussi que je ne suis pas le foot donc je n'ai pas tous les codes)



Mais en plus je suis sérieux dans ma question, donc si quelqu'un peut m'expliquer, merci... (faut dire aussi que je ne suis pas le foot donc je n'ai pas tous les codes) Dalwoo Je viens d'arriver Inscrit le: 24/6/2010 Envois: 89 Re: Le footballeur Lionel Messi fond en larmes pour ses a... Re: Le footballeur Lionel Messi fond en larmes pour ses a... 0 @PseudoPris Je dois avouer ne pas comprendre, si vraiment ta passion c'est le foot et que tu te plais comme il se faut dans ton club au point de fondre en larmes lors d'une conférence exprimant ta rupture de contrat avec ce dernier, pourquoi ne pas proposer au club de continuer chez eux avec un salaire réduit ?



Je ne suis pas du tout le foot, mais quand on a sa carrière, on est bien d'accord que l'on a déjà des centaines de millions en poche et que c'est vraiment à ce moment que l'on se peux de jouer pour le plaisir et non plus pour se mettre quelques sous de côté ?



En tout cas merci mes VDD vous m'avez bien fait rire x) Lubomir Je m'installe Inscrit le: 19/12/2013 Envois: 319 Karma: 348 En ligne ! Re: Le footballeur Lionel Messi fond en larmes pour ses a... Re: Le footballeur Lionel Messi fond en larmes pour ses a... 1 @PseudoPris @Dalwoo Le championnat espagnol (la Liga) a défini de nouvelles règles beaucoup plus strictes concernant les transferts: il est interdit à un club de recruter un nouveau joueur si sa masse salariale représente plus de 70% de son chiffre d'affaires.



Le FC Barcelone aurait une masse salariale qui approcherait les 95% de son chiffre d'affaires et ne peux donc plus recruter. Or, le contrat de Messi a expiré le 30 juin 2021. Par conséquent, en cas de signature à Barcelone, il serait un "nouveau" joueur. Ce recrutement est donc interdit au FC Barcelone.



Ce n'est donc pas, contrairement à ce que beaucoup se sont empressés d'affirmer, une question de salaire pour Messi. Même s'il proposait de jouer gratuitement, ça ne réglerait pas le problème.



Je précise qu'il y a probablement d'autres subtilités ou informations qui m'ont échappé mais je crois que c'est l'essentiel pour comprendre la situation. tithom Je m'installe Inscrit le: 20/6/2009 Envois: 180 Karma: 117 En ligne ! Re: Le footballeur Lionel Messi fond en larmes pour ses a... Re: Le footballeur Lionel Messi fond en larmes pour ses a... 0

@PseudoPris

S'il est trop triste de quitter son club, pourquoi le quitter alors ?

Indépendamment du foot j'ai plein d'exemple en tête sur "pourquoi quitter quelque chose si ça nous rend triste".



Rester dans sa zone de confort = potentiellement donner raison à l'allégorie de la caverne.

Toute sa vie on quitte des environnements qu'on apprécie pour évoluer vers de nouveaux horizons ou vers une opportunité qu'on ne peut pas refuser.

Si on se penche plus sur le cas de Messi, c'est comme quelqu'un qui est depuis 20 ans dans une boite. Un jour il faut bien la quitter, que ce soit pour la retraite ou une autre raison (on te propose le job de tes rêves à 200km), mais ça n'empêchera pas d'être super triste lors du départ si on appréciait ses collègues et les amis qu'on laisse sur place.

On peut aussi comparer cela à un divorce. Le jour où un couple décide d'un commun accord de divorcer, ça ne les empêchera pas d'être potentiellement super triste.



@PseudoPris

Indépendamment du foot j'ai plein d'exemple en tête sur "pourquoi quitter quelque chose si ça nous rend triste".

Rester dans sa zone de confort = potentiellement donner raison à l'allégorie de la caverne.

Toute sa vie on quitte des environnements qu'on apprécie pour évoluer vers de nouveaux horizons ou vers une opportunité qu'on ne peut pas refuser.

Si on se penche plus sur le cas de Messi, c'est comme quelqu'un qui est depuis 20 ans dans une boite. Un jour il faut bien la quitter, que ce soit pour la retraite ou une autre raison (on te propose le job de tes rêves à 200km), mais ça n'empêchera pas d'être super triste lors du départ si on appréciait ses collègues et les amis qu'on laisse sur place.

On peut aussi comparer cela à un divorce. Le jour où un couple décide d'un commun accord de divorcer, ça ne les empêchera pas d'être potentiellement super triste.

Si tu quittes quelque chose pour autre chose de mieux (du moins que tu penses mieux pour toi ou ta famille), peu importe la situation, si t'étais bien à l'ancien endroit et que t'y étais depuis longtemps, tu seras forcément très triste de le quitter. Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 215 Karma: 867 Re: Le footballeur Lionel Messi fond en larmes pour ses a... Re: Le footballeur Lionel Messi fond en larmes pour ses a... 0 Je pense que ça va aller …