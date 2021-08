Vidéo : Quand tu es au mauvais endroit, au mauvais moment pendant un concert Posté par Skwatek

Un gars avec sa bière est au mauvais endroit, au mauvais moment pendant un concert de metal.







Vidéo (5s) : Mauvais endroit, mauvais moment pendant un concert





Sur le même sujet :

Vidéo : Basketball Beer Challenge Vidéo : Un chanteur attrape une bière en faisant du crowdwalking Vidéo : Violent plaquage par derrière Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Elycopter Je m'installe Inscrit le: 30/7/2015 Envois: 207 Karma: 179 Re: Quand tu es au mauvais endroit, au mauvais moment pen... 8 Je soupsonne néanmoins le geste d'être un petit peu délibéré nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 680 Karma: 1461 Re: Quand tu es au mauvais endroit, au mauvais moment pen... 6 Elycopter Clairement volontaire ouais..





Citation : C'est ça le rock !!!

Beh non, ça c'est de la violence gratuite. Clairement volontaire ouais..Citation :Beh non, ça c'est de la violence gratuite.

16 commentaires Auteur Conversation Elycopter Je m'installe Inscrit le: 30/7/2015 Envois: 207 Karma: 179 Re: Quand tu es au mauvais endroit, au mauvais moment pen... Re: Quand tu es au mauvais endroit, au mauvais moment pen... 8 Je soupsonne néanmoins le geste d'être un petit peu délibéré nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 680 Karma: 1461 Re: Quand tu es au mauvais endroit, au mauvais moment pen... Re: Quand tu es au mauvais endroit, au mauvais moment pen... 6 Elycopter Clairement volontaire ouais..





Citation : C'est ça le rock !!!

Beh non, ça c'est de la violence gratuite. Clairement volontaire ouais..Citation :Beh non, ça c'est de la violence gratuite. kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2132 Karma: 4431 Re: Quand tu es au mauvais endroit, au mauvais moment pen... Re: Quand tu es au mauvais endroit, au mauvais moment pen... 1



Ah non ! Pardon !



Ouais mais il l'avait provoqué avec sa mini jupe !Ah non ! Pardon ! dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2596 Karma: 6308 En ligne ! Re: Quand tu es au mauvais endroit, au mauvais moment pen... Re: Quand tu es au mauvais endroit, au mauvais moment pen... 0 on dirait qu'il fait un match de boxe mais de dos !!! Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21351 Karma: 17849 Re: Quand tu es au mauvais endroit, au mauvais moment pen... Re: Quand tu es au mauvais endroit, au mauvais moment pen... 2 C'est ça la filsdeputerie !!! bitoon Je m'installe Inscrit le: 7/4/2005 Envois: 195 Re: Quand tu es au mauvais endroit, au mauvais moment pen... Re: Quand tu es au mauvais endroit, au mauvais moment pen... 0







Je me sens tellement vieux ... C'est ça le rock !Je me sens tellement vieux ... PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11581 Karma: 11549 Re: Quand tu es au mauvais endroit, au mauvais moment pen... Re: Quand tu es au mauvais endroit, au mauvais moment pen... 1

@Elycopter

Je soupsonne néanmoins le geste d'être un petit peu délibéré



Non, non, du tout, il voulait attraper la bière mais il a eu un geste maladroit. Citation :Non, non, du tout, il voulait attraper la bière mais il a eu un geste maladroit. Uatuu Je m'installe Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 179 Karma: 98 Re: Quand tu es au mauvais endroit, au mauvais moment pen... Re: Quand tu es au mauvais endroit, au mauvais moment pen... 1 Morhad Amdouni, on t'a reconnu et ça va finir par se voir que tu fais exprès de renverser les boissons. Armeater Je m'installe Inscrit le: 21/7/2014 Envois: 299 Karma: 543 Re: Quand tu es au mauvais endroit, au mauvais moment pen... Re: Quand tu es au mauvais endroit, au mauvais moment pen... 4 aaaah le mosher, le seul point noir d'un concert de metal.

Pour ceux qui connaissent pas, un pogo ça peut paraître violent (bon ça l'est un peu), mais en vrai on fait que se pousser, pas de coups.

Et puis la les moshers, grand geste de bras et de pied violent random, et si ça passe par la gueule de qqun, c'est con ! point bonus particulier pour les moshers++ dont semble faire parti ce gars, qui va bien venir se mettre à coté de toi en espérant t'en mettre une, et qui si tu a le malheur de lui reprocher va en plus prendre ça comme excuse pour démarrer une baston.... UnCurieuxDuWeb Je m'installe Inscrit le: 18/6/2009 Envois: 191 Karma: 367 En ligne ! Re: Quand tu es au mauvais endroit, au mauvais moment pen... Re: Quand tu es au mauvais endroit, au mauvais moment pen... 1 C'est un des rares moment où une patate t'évite un coma ... bon éthylique certes. MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1621 Karma: 2849 Re: Quand tu es au mauvais endroit, au mauvais moment pen... Re: Quand tu es au mauvais endroit, au mauvais moment pen... 0 Il n'a rien bu mais il a mangé deux part de tarte. Gros gourmand ! Serbitoo Je viens d'arriver Inscrit le: 18/4/2017 Envois: 55 Re: Quand tu es au mauvais endroit, au mauvais moment pen... Re: Quand tu es au mauvais endroit, au mauvais moment pen... 1 fdp Kurt_Meredh Je m'installe Inscrit le: 20/11/2016 Envois: 106 Karma: 222 Re: Quand tu es au mauvais endroit, au mauvais moment pen... Re: Quand tu es au mauvais endroit, au mauvais moment pen... 0 Y avait quand même moyen de se foutre ailleurs pour chiller tranquille avec ta binouze ! Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 565 Karma: 1930 Re: Quand tu es au mauvais endroit, au mauvais moment pen... Re: Quand tu es au mauvais endroit, au mauvais moment pen... 0 Clairement volontaire, on voit bien d'ailleurs le mec de droite qui en esquive une de justesse à la fin de la vidéo. UnCurieuxDuWeb Je m'installe Inscrit le: 18/6/2009 Envois: 191 Karma: 367 En ligne ! Re: Quand tu es au mauvais endroit, au mauvais moment pen... Re: Quand tu es au mauvais endroit, au mauvais moment pen... 0 Clairement volontaire, on voit bien qu'il se positionne sur la trajectoire du danseur. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.