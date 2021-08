Vidéo : Quand tu réserves une nuit en camping à l'improviste sans vérifier Posté par Adriano_

En déplacement pour une formation et ne trouvant pas d'hôtel ou passer la nuit, deux femmes louent une nuit en camping a 110euros/nuit







Vidéo (1mn46s) : Réserver une nuit en camping à l'improviste





J'ai bien ri ! Ca c'est du rire communicatif !

16 commentaires Auteur Conversation guzzy Je viens d'arriver Inscrit le: 14/4/2011 Envois: 65 Karma: 59 Re: Quand tu réserves une nuit en camping à l'improv... Re: Quand tu réserves une nuit en camping à l'improv... 5 J'ai bien ri ! Ca c'est du rire communicatif ! Nerio Je suis accro Inscrit le: 3/5/2005 Envois: 690 Karma: 391 Re: Quand tu réserves une nuit en camping à l'improv... Re: Quand tu réserves une nuit en camping à l'improv... 1 110€ c'est un peu exagéré! mais je serai pas contre essayer pour le fun! en tout cas je me suis bien marré aussi! CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15673 Karma: 21417 Re: Quand tu réserves une nuit en camping à l'improv... Re: Quand tu réserves une nuit en camping à l'improv... 0 Avoir une vue sur le ciel de nuit c'est top, mais là à travers la bâche plastique je suis sûr qu'on ne voit aucune étoile en plus Bukowski Je viens d'arriver Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 8 Re: Quand tu réserves une nuit en camping à l'improv... Re: Quand tu réserves une nuit en camping à l'improv... 0 Quelque part, elles en ont eu pour leur argent : à 110 balles la place, certains humoristes ne sont pas aussi drôles. Calmax Je viens d'arriver Inscrit le: 14/2/2015 Envois: 9 Re: Quand tu réserves une nuit en camping à l'improv... Re: Quand tu réserves une nuit en camping à l'improv... 3 Je vois absolument pas le problème, sérieusement. Tu as des camping à 40€ la nuit où tu loues justes 10m² de terre. Là pour un peu plus du double tu as un beau cabanon en bois, douche, lit suspendu et une belle vue. Elle aurait pris une chambre d'hôtel ok je comprendrais la déception, mais pour du CAMPING c'est du haut de gamme quoi. J'ai raté quoi ?? Dalwoo Je viens d'arriver Inscrit le: 24/6/2010 Envois: 90 Re: Quand tu réserves une nuit en camping à l'improv... Re: Quand tu réserves une nuit en camping à l'improv... 0 "Le bordel il tourne [...] Il est tenu par un mauvais câble" et je dirais même sur une mauvaise branche, je sens que leur nuit à dû être bien marrante haha pakereth Je m'installe Inscrit le: 26/7/2014 Envois: 324 Karma: 340 Re: Quand tu réserves une nuit en camping à l'improv... Re: Quand tu réserves une nuit en camping à l'improv... 2 @Calmax ben elles n'ont pas de cabanon, juste une terrasse et un lit suspendu a une branche avec 2 fauteuils et une table en resine et un coffre pour ranger les affaires.

110 euros:p Kratos2077 Je m'installe Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 405 Karma: 148 Re: Quand tu réserves une nuit en camping à l'improv... Re: Quand tu réserves une nuit en camping à l'improv... 0 Faut pas exagérer, les mecs ont augmenté le prix de la nuit parce que tout était complet alentours. Jai vu des hôtels passer de 450 euros à 1200 pour les mêmes co éditions. Tu as rien de sécurisé, pas de draps ou de serviettes (pour les draps cets peut-être dans le coffre ou pas, les serviettes pour un camping cets pas sur). Et toilettes et douches en dehors... bonjour si tu dois te relever la nuit. Ca tangue tu réveilles ta collègue, tu manques de te casser la figure sur une échelle, tu es forcé de te rechausser donc de bien te réveiller et si tu repenses après a la situation tu ne dors plus du tout...

110 euros:p Kratos2077 Je m'installe Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 405 Karma: 148 Re: Quand tu réserves une nuit en camping à l'improv... Re: Quand tu réserves une nuit en camping à l'improv... 0 Faut pas exagérer, les mecs ont augmenté le prix de la nuit parce que tout était complet alentours. Jai vu des hôtels passer de 450 euros à 1200 pour les mêmes co éditions. Tu as rien de sécurisé, pas de draps ou de serviettes (pour les draps cets peut-être dans le coffre ou pas, les serviettes pour un camping cets pas sur). Et toilettes et douches en dehors... bonjour si tu dois te relever la nuit. Ca tangue tu réveilles ta collègue, tu manques de te casser la figure sur une échelle, tu es forcé de te rechausser donc de bien te réveiller et si tu repenses après a la situation tu ne dors plus du tout...



Il m est arrivé un soir de complet a Londres d avoir un.mec qui daigne nous réserver un salon pour nous 7, sans confort aucun ni douche pour 17 livres la.nuit (170 ff à l epoque par personne). Nous devions partir tôt le matin, jamais on a regretté le prix et on a passé une bonne nuit dans des fauteuils..a 6h nous n'étions plus la Gyeongri Je suis accro Inscrit le: 7/2/2017 Envois: 945 Karma: 1156 Re: Quand tu réserves une nuit en camping à l'improv... Re: Quand tu réserves une nuit en camping à l'improv... 0

"Oh non, encore une vidéo tiktok, c nul tiktok, berk la musique tiktok, berk tiktok"



"Oh non, encore une vidéo tiktok, c nul tiktok, berk la musique tiktok, berk tiktok"

De rien ! Bon personne ne se dévoue, alors je le fais pour vous les petits rageux :"Oh non, encore une vidéo tiktok, c nul tiktok, berk la musique tiktok, berk tiktok"De rien ! Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 217 Karma: 869 En ligne ! Re: Quand tu réserves une nuit en camping à l'improv... Re: Quand tu réserves une nuit en camping à l'improv... 2

J'ai bien ri ! Ca c'est du rire communicatif ! :D



Perso son rire m'a saoulé entre « la daronne » , le « nique sa mère » et le faux sac LV ; j'ai tout de suite compris que j'arriverai pas à partager son délire olivbd Je viens d'arriver Inscrit le: 23/10/2012 Envois: 23 Karma: 93 Re: Quand tu réserves une nuit en camping à l'improv... Re: Quand tu réserves une nuit en camping à l'improv... 0 @pakereth du camping pour moi ce ne sont pas forcément des cabanons et des mobil-home... Baba-Yaga Rayon de Soleil Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 11138 Karma: 7703 Re: Quand tu réserves une nuit en camping à l'improv... Re: Quand tu réserves une nuit en camping à l'improv... 0

Tu sens la détresse, elle est en PLS J'ai bien ri avec elles.Tu sens la détresse, elle est en PLS Exotope Je m'installe Inscrit le: 30/12/2020 Envois: 441 Karma: 598 Re: Quand tu réserves une nuit en camping à l'improv... Re: Quand tu réserves une nuit en camping à l'improv... 1

J'ai bien ri ! Ca c'est du rire communicatif ! :D



Perso son rire m’a saoulé [...]



La même... Bon j'suis peut-être un peu de mauvais poil aujourd'hui mais j'ai quitté après 15 secondes de visionnage... tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2405 Karma: 3234 Re: Quand tu réserves une nuit en camping à l'improv... Re: Quand tu réserves une nuit en camping à l'improv... 0 heureusement qu'il y a une explication car j'ai rien comprit à ce qu'elle essaie de raconter j'ai pas tenue jusqu'au bout. PuliTNT Je viens d'arriver Inscrit le: 20/11/2018 Envois: 89 Karma: 71 Re: Quand tu réserves une nuit en camping à l'improv... Re: Quand tu réserves une nuit en camping à l'improv... 1 "Il a plu partout"... elle m'a tué avec ça! Zalko Je m'installe Inscrit le: 15/4/2017 Envois: 178 Karma: 91 En ligne ! Re: Quand tu réserves une nuit en camping à l'improv... Re: Quand tu réserves une nuit en camping à l'improv... 0 MDRRRRR