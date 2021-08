Vidéo : Un timelapse de 270 km en parapente dans les Alpes (Suisse) Posté par lsdYoYo

Un super timelapse de 270 km en parapente dans les Alpes en Suisse. La caméra reste sur un cap fixe et, alliée à la vitesse très accélérée, permet de bien voir le parcours entre trajets droits et reprises d'altitude. Wooaw, 270 km en 11 heures, supers conditions et super pilote.





Vidéo (10mn23s) : Timelapse de 270 km en parapente





AlexNews Je viens d'arriver Inscrit le: 23/2/2016 Envois: 98 Karma: 185 Re: Un timelapse de 270 km en parapente dans les Alpes (S... Re: Un timelapse de 270 km en parapente dans les Alpes (S... 0 Ca va couter cher en Uber cette histoire... LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4911 Karma: 13020 En ligne ! Re: Un timelapse de 270 km en parapente dans les Alpes (S... Re: Un timelapse de 270 km en parapente dans les Alpes (S... 1 c'est perturbant cet insecte bleu qui apparaît toujours devant l'objectif Solostaran Je suis accro Inscrit le: 24/1/2013 Envois: 1803 Karma: 569 Re: Un timelapse de 270 km en parapente dans les Alpes (S... Re: Un timelapse de 270 km en parapente dans les Alpes (S... 1 C'est génial avec les explications sur le vent, le relief et la recherche de thermiques.

Et la vue est sympathique. saptech Je viens d'arriver Inscrit le: 5/8/2013 Envois: 28 Karma: 116 Re: Un timelapse de 270 km en parapente dans les Alpes (S... Re: Un timelapse de 270 km en parapente dans les Alpes (S... 1 C'était vraiment très inintéressant ... Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2004 Karma: 3398 Re: Un timelapse de 270 km en parapente dans les Alpes (S... Re: Un timelapse de 270 km en parapente dans les Alpes (S... 0 Sa caméra est fixée à quoi ? Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21352 Karma: 17849 En ligne ! Re: Un timelapse de 270 km en parapente dans les Alpes (S... Re: Un timelapse de 270 km en parapente dans les Alpes (S... 0 Incroyable ! Et ses explications sont super intéressantes ! chopsuey Je masterise ! Inscrit le: 2/5/2013 Envois: 4098 Karma: 3836 En ligne ! Re: Un timelapse de 270 km en parapente dans les Alpes (S... Re: Un timelapse de 270 km en parapente dans les Alpes (S... 0 @Padma Je comprend pas non plus Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2324 Karma: 2903 En ligne ! Re: Un timelapse de 270 km en parapente dans les Alpes (S... Re: Un timelapse de 270 km en parapente dans les Alpes (S... 0 Je suppose que ça doit être une vraie performance de rester en l'air aussi longtemps, en trouvant les vents ascensionnels.

Mais le fait que ce soit accéléré, avec sa voix off par dessus, on ne profite pas vraiment de la beauté et du naturel du paysage.



Plutôt qu'un Timelapse, j'aurai fait un best-of d'une ou deux minutes. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.