Vidéo : Des pêcheurs ont une visite surprise dans un étang Posté par Skwatek

Des pêcheurs ont une visite surprise dans un étang en Floride.



Vidéo (1mn16s) : Visite surprise pendant une partie de pêche





Sur le même sujet :

Vidéo : Un homme chevauche un alligator Vidéo : Un crocodile attaque des touristes dans une piscine Vidéo : Les alligators dans les égouts ne sont pas un mythe Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4914 Karma: 13024 Re: Des pêcheurs ont une visite surprise dans un étang Re: Des pêcheurs ont une visite surprise dans un étang 0 Oh mon dieu, sacré excrément! Tytouan Je m'installe Inscrit le: 18/12/2010 Envois: 188 Karma: 729 Re: Des pêcheurs ont une visite surprise dans un étang Re: Des pêcheurs ont une visite surprise dans un étang 3 Pour résumer la vidéo :

OH

MY

GOD! Mr-poulet-du-33 Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 4149 Karma: 2987 Re: Des pêcheurs ont une visite surprise dans un étang Re: Des pêcheurs ont une visite surprise dans un étang 0 Donc l'autre elle s'est chié dessus et elle tient à ce qu'on le sache, quelle classe ! THSSS Je suis accro Inscrit le: 23/9/2018 Envois: 939 Karma: 1719 Re: Des pêcheurs ont une visite surprise dans un étang Re: Des pêcheurs ont une visite surprise dans un étang 0 Vous navigateur est trop vieux bidoop Je suis accro Inscrit le: 31/7/2005 Envois: 1236 Karma: 609 Re: Des pêcheurs ont une visite surprise dans un étang Re: Des pêcheurs ont une visite surprise dans un étang 0 Le monsieur n'a pas l'air très perturbé, il continue à pêcher pépère.. Lyrael Je m'installe Inscrit le: 6/8/2018 Envois: 449 Karma: 595 Re: Des pêcheurs ont une visite surprise dans un étang Re: Des pêcheurs ont une visite surprise dans un étang 0

@bidoop

Le monsieur n'a pas l'air très perturbé, il continue à pêcher pépère..

J'ai même l'impression que dès le début ils cherchent à jouer avec.

Ce serait digne d'un darwin award ça, s'amuser à secouer un leurre sous le nez d'un alligator.. Citation :J'ai même l'impression que dès le début ils cherchent à jouer avec.Ce serait digne d'un darwin award ça, s'amuser à secouer un leurre sous le nez d'un alligator.. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.