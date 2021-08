Vidéo : Des Afghans tentent de s'accrocher à un avion en phase de décollage (Kaboul) Posté par Koreus

Sur une piste de l'aéroport de Kaboul en Afghanistan, des Afghans tentent de s'accrocher à un avion en phase de décollage



Vidéo (17s) : Afghans vs Avion à l'aéroport de Kaboul





UnCurieuxDuWeb Je m'installe Inscrit le: 18/6/2009 Envois: 193 Karma: 383 En ligne ! Re: Des Afghans tentent de s'accrocher à un avion en... 17 On ne vit pas dans le même monde ... bon je dois y aller, je vais manifester contre le passe sanitaire pour ma liberté. Minimarket Je masterise ! Inscrit le: 27/5/2014 Envois: 3145 Karma: 3816 Re: Des Afghans tentent de s'accrocher à un avion en... 7 overhead

Citation : et honte à nos pays occidentaux qui n'ont pas été capable de les aider.

Bah ils ont été aidés pendant 20 ans à reprendre et à garder leur pays quand même.

C'est très déplacé de dire ça sur ce genre de vidéos, mais à un moment, l'échec il est surtout Afghan.

Citation : et honte à nos pays occidentaux qui n'ont pas été capable de les aider.



Bah ils ont été aidés pendant 20 ans à reprendre et à garder leur pays quand même.

C'est très déplacé de dire ça sur ce genre de vidéos, mais à un moment, l'échec il est surtout Afghan. Citation :Bah ils ont été aidés pendant 20 ans à reprendre et à garder leur pays quand même.C'est très déplacé de dire ça sur ce genre de vidéos, mais à un moment, l'échec il est surtout Afghan.

overhead Je viens d'arriver Inscrit le: 10/8/2012 Envois: 31 Re: Des Afghans tentent de s'accrocher à un avion en... 0 c'est d'une tristesse, quand tu en arrives là c'est vraiment que tu n'as plus d'espoir.

Courage à eux et honte à nos pays occidentaux qui n'ont pas été capable de les aider. UnCurieuxDuWeb Je m'installe Inscrit le: 18/6/2009 Envois: 193 Karma: 383 En ligne ! Re: Des Afghans tentent de s'accrocher à un avion en... 17 On ne vit pas dans le même monde ... bon je dois y aller, je vais manifester contre le passe sanitaire pour ma liberté. nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1181 Karma: 2091 Re: Des Afghans tentent de s'accrocher à un avion en... 1 C'est un C-17 avec une altitude de croisière de 28000 pieds.. il fait moins de -40°C à cette altitude... PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11592 Karma: 11564 Re: Des Afghans tentent de s'accrocher à un avion en... 4 des Afghans tentent de s'accrocher à un avion en phase de décollage

Ca, c'est la partie soft. Je suis personnellement tombé sur une vidéo où deux hommes parviennent à s'accrocher. Sauf qu'évidemment, une fois dans le ciel, tout le monde se doute de la suite. C'est dramatique.



Ca, c'est la partie soft. Je suis personnellement tombé sur une vidéo où deux hommes parviennent à s'accrocher. Sauf qu'évidemment, une fois dans le ciel, tout le monde se doute de la suite. C'est dramatique. Citation :Ca, c'est la partie soft. Je suis personnellement tombé sur une vidéo où deux hommes parviennent à s'accrocher. Sauf qu'évidemment, une fois dans le ciel, tout le monde se doute de la suite. C'est dramatique. camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 735 Karma: 2567 Re: Des Afghans tentent de s'accrocher à un avion en... Re: Des Afghans tentent de s'accrocher à un avion en... 0 Et au moment où il pousse les moteurs dans sa phase ? ça fait Bim Bam Boum spider4142 Je m'installe Inscrit le: 6/11/2011 Envois: 317 Karma: 162 Re: Des Afghans tentent de s'accrocher à un avion en... Re: Des Afghans tentent de s'accrocher à un avion en... 0

Il y en a un qui est déjà bien installé et regarde des vidéos tiktok nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1181 Karma: 2091 Re: Des Afghans tentent de s'accrocher à un avion en... Re: Des Afghans tentent de s'accrocher à un avion en... 4

@spider4142

Il y en a un qui est déjà bien installé et regarde des vidéos tiktok





@spider4142

Il y en a un qui est déjà bien installé et regarde des vidéos tiktok

Apparemment il faut rire de tout, mais là j'ai du mal. y4nnn Je m'installe Inscrit le: 13/1/2020 Envois: 112 Re: Des Afghans tentent de s'accrocher à un avion en... 0 je suis sur qu il y en a qui vont tenter des blagues nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 685 Karma: 1476 Re: Des Afghans tentent de s'accrocher à un avion en... 3 D'autres vidéos ont montrés ces mêmes personnes tomber de l'avion en plein vol. Très choquant et terriblement grave. sinople2000 Je viens d'arriver Inscrit le: 27/5/2014 Envois: 83 Re: Des Afghans tentent de s'accrocher à un avion en... 0 euh y'en a un qui a pas remonté le dossier de son siège pendant le décollage.... Dieudo-sketch Je m'installe Inscrit le: 17/10/2015 Envois: 476 Re: Des Afghans tentent de s'accrocher à un avion en... 0

Merci les USA d'avoir Foutue la merde et provoquer le futur massacre de civil d'avoir enfin apporté la liberté à un pays libre avant votre arriver sous le joug d'une ignoble tyrannie .

Ce soir je vais au Mcdonald manger de la merde produit à partir de vache folle qui est cancérigène un délicieux Big Mac avec un délicieux poison chimique Coca cola .

Merci d'apporté la mort et l'anarchie démocratie et la tyrannie liberté dans le monde

USA ! USA ! USA !



Merci les USA d'avoir Foutue la merde et provoquer le futur massacre de civil d'avoir enfin apporté la liberté à un pays libre avant votre arriver sous le joug d'une ignoble tyrannie .



Ce soir je vais au Mcdonald manger de la merde produit à partir de vache folle qui est cancérigène un délicieux Big Mac avec un délicieux poison chimique Coca cola .



Merci d'apporté la mort et l'anarchie démocratie et la tyrannie liberté dans le monde



USA ! USA ! USA ! Merci les USA d'avoird'avoir enfin apporté la liberté à un payssous le joug d'uneCe soir je vais au Mcdonald mangerunavec un délicieuxMerci d'apporté ladémocratie et laliberté dans le mondeUSA ! USA ! USA ! UnPeon Je suis accro Inscrit le: 5/1/2015 Envois: 1158 Karma: 2090 Re: Des Afghans tentent de s'accrocher à un avion en... Re: Des Afghans tentent de s'accrocher à un avion en... 0 S'accrocher au fuselage d'un avion n'est pas être désespéré, c'est simplement du suicide. Adria Je viens d'arriver Inscrit le: 2/7/2019 Envois: 83 Karma: 116 Re: Des Afghans tentent de s'accrocher à un avion en... Re: Des Afghans tentent de s'accrocher à un avion en... 0 L'avion va offrir des petits cadeaux à la terre. GerardLeBarbare Je suis accro Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 1166 Karma: 1786 En ligne ! Re: Des Afghans tentent de s'accrocher à un avion en... Re: Des Afghans tentent de s'accrocher à un avion en... 0

@UnCurieuxDuWeb

On ne vit pas dans le même monde ... bon je dois y aller, je vais manifester contre le passe sanitaire pour ma liberté.



Magnifique. Non franchement digne de nos plus beaux politiciens.

Tu sais quoi ? On devrait payer les employés/ ouvriers en France autant qu'en Chine, ben oui ils n'auraient pas à se plaindre, au Bangladesh ils sont payés encore moins.

Les gilets jaunes qui ont perdu des yeux, ils ne devraient pas se plaindre, en Chine on les auraient exécutés. Donc ça va.

On devrait accepter toutes les restrictions de libertés que pourrait nous inventer ce gouvernement, En Chine c'est pire.



@UnCurieuxDuWeb

On ne vit pas dans le même monde ... bon je dois y aller, je vais manifester contre le passe sanitaire pour ma liberté.

Magnifique. Non franchement digne de nos plus beaux politiciens.

Tu sais quoi ? On devrait payer les employés/ ouvriers en France autant qu'en Chine, ben oui ils n'auraient pas à se plaindre, au Bangladesh ils sont payés encore moins.

Les gilets jaunes qui ont perdu des yeux, ils ne devraient pas se plaindre, en Chine on les auraient exécutés. Donc ça va.

On devrait accepter toutes les restrictions de libertés que pourrait nous inventer ce gouvernement, En Chine c'est pire.

Perso je ne serai pas Contre Un Pass QI pour avoir le droit de voter. Mais c'est sur que de voir 100% de vote blanc, ça ferait tache. Minimarket Je masterise ! Inscrit le: 27/5/2014 Envois: 3145 Karma: 3816 Re: Des Afghans tentent de s'accrocher à un avion en... 7 overhead

Citation : et honte à nos pays occidentaux qui n'ont pas été capable de les aider.



Bah ils ont été aidés pendant 20 ans à reprendre et à garder leur pays quand même.

C'est très déplacé de dire ça sur ce genre de vidéos, mais à un moment, l'échec il est surtout Afghan. Citation :Bah ils ont été aidés pendant 20 ans à reprendre et à garder leur pays quand même.C'est très déplacé de dire ça sur ce genre de vidéos, mais à un moment, l'échec il est surtout Afghan. EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 639 Karma: 455 Re: Des Afghans tentent de s'accrocher à un avion en... Re: Des Afghans tentent de s'accrocher à un avion en... 1 Ignorance et désespoir. Ju-dah Je suis accro Inscrit le: 8/2/2011 Envois: 1045 Karma: 893 Re: Des Afghans tentent de s'accrocher à un avion en... Re: Des Afghans tentent de s'accrocher à un avion en... 0 @Minimarket Tu sais très bien que c'est faux... les intérêts étaient bien plus différents miguel1972 Je m'installe Inscrit le: 7/3/2010 Envois: 190 Karma: 153 Re: Des Afghans tentent de s'accrocher à un avion en... Re: Des Afghans tentent de s'accrocher à un avion en... 0 @overhead Personne n'aurait dû y aller surtout !!!!



On n'impose pas une démocratie par la guerre et l'occupation d'un pays, encore plus a une culture qui n'est pas prête à l'accepter et surtout qui n'en veux pas !



L'éternelle ingérence des grands de ce monde est un échec depuis la décolonisation.



Ça fait juste tourner le bizness des vents d'armes (non négligeable) GerardLeBarbare Je suis accro Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 1166 Karma: 1786 En ligne ! Re: Des Afghans tentent de s'accrocher à un avion en... Re: Des Afghans tentent de s'accrocher à un avion en... 2

@Ju-dah

@Minimarket Tu sais très bien que c'est faux... les intérêts étaient bien plus différents



@Ju-dah Mec, les USA ont dépensés des Milliards dans ce pays. Arrête un peu.

Autant les USA sont impardonnable pour l'Irac, mais sur l'Afghanistan, on ne peut pas forcer un peuple a penser comme nous.





Citation :

@miguel1972

@overhead Personne n'aurait dû y aller surtout !!!!



On n'impose pas une démocratie par la guerre et l'occupation d'un pays, encore plus a une culture qui n'est pas prête à l'accepter et surtout qui n'en veux pas !



L'éternelle ingérence des grands de ce monde est un échec depuis la décolonisation.



Ça fait juste tourner le bizness des vents d'armes (non négligeable)



@Ju-dah Mec, les USA ont dépensés des Milliards dans ce pays. Arrête un peu.

Autant les USA sont impardonnable pour l'Irac, mais sur l'Afghanistan, on ne peut pas forcer un peuple a penser comme nous.

@miguel1972

@overhead Personne n'aurait dû y aller surtout !!!!

On n'impose pas une démocratie par la guerre et l'occupation d'un pays, encore plus a une culture qui n'est pas prête à l'accepter et surtout qui n'en veux pas !

L'éternelle ingérence des grands de ce monde est un échec depuis la décolonisation.

Ça fait juste tourner le bizness des vents d'armes (non négligeable)

Ils ne sont jamais aller la bas pour ça, mais en réaction a un acte de guerre, le 11 septembre. Baba-Yaga Rayon de Soleil Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 11172 Karma: 7730 Re: Des Afghans tentent de s'accrocher à un avion en... 0 Mais...ils s'attendent à quoi au juste en s'accrochant à un avion ?! Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5792 Karma: 5537 Re: Des Afghans tentent de s'accrocher à un avion en... 0 L'histoire est un éternel recommencement :

Saigon then, Kabul now: Afghanistan airport evacuation compared with fall of Saigon in Vietnam War



