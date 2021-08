Vidéo : Un alligator attaque une soigneuse devant des enfants pendant une fête d'anniversaire Posté par Koreus

Pendant une fête d'anniversaire dans un zoo, un alligator a attrapé la main d'un soigneur. Un papa est intervenu



Vidéo (2mn44s) : Un papa aide une soigneuse attaquée par un alligator





Vidéo : Visite surprise pendant une partie de pêche Vidéo : Chat vs Alligator

-"Mouais.... Tranquille... J'ai maitrisé un alligator et sauvé la main d'une soigneuse..."

-"Pffff...T'es con ! Sérieusement ! C'était bien ?"



*Elle me croira jamais de toute façon, gagnons du temps*



-"Oui ca va."



Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4958 Karma: 7363 Re: Un alligator attaque une soigneuse devant des enfants... 1 Le papa doit être sacrément costaux quakd même pour tenir le coup!! Gg a lui! MAC_Ak Je m'installe Inscrit le: 4/4/2016 Envois: 295 Karma: 1242 Re: Un alligator attaque une soigneuse devant des enfants... 8 ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1411 Karma: 2416 Re: Un alligator attaque une soigneuse devant des enfants... 4 y0y0x Je viens d'arriver Inscrit le: 27/9/2008 Envois: 18 Re: Un alligator attaque une soigneuse devant des enfants... 0 Le rodéo ne se déroule pas sur les taureaux normalement ? Bloodyfox Je m'installe Inscrit le: 7/3/2014 Envois: 482 Karma: 299 Re: Un alligator attaque une soigneuse devant des enfants... 1 Le daron sauve madame et on sent qu'il y a un moment où il se dit "euh par contre comment je fais moi ?". Beau rodeo en tout cas.



kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2138 Karma: 4466 Re: Un alligator attaque une soigneuse devant des enfants... 6

- Déjà, le calme de la soigneuse avec une main de coincée.

- Le daron qui se jette à l'eau et aide à maitriser le bestiau.

MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1629 Karma: 2867 Re: Un alligator attaque une soigneuse devant des enfants... 5 L'alligator croque Odile... Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 221 Karma: 905 Re: Un alligator attaque une soigneuse devant des enfants... 0 Un petit avertissement quand même en bannière ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1411 Karma: 2416 Re: Un alligator attaque une soigneuse devant des enfants... 2

@kpouer

- La taille du bassin de l'animal !



@kpouer - La taille du bassin de l'animal ! C'est un petit bassin pour le nourrir et "faire le show", il doit avoir un plus grand bassin ailleurs et heureusement d'ailleurs car si c'était un grand bassin la soigneuse finissait noyée vu la force qu'il a et la facilité avec laquelle il l'a fait valser. Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2006 Karma: 3398 Re: Un alligator attaque une soigneuse devant des enfants... 0 la main d'un soigneur C'est une soigneuse, qui doit se faire soigner d'ailleurs.

-Flo- Kollossal Inscrit le: 8/1/2005 Envois: 12992 Karma: 7147 Re: Un alligator attaque une soigneuse devant des enfants... 0 Cette classe le daron ! Ça lui fera une sacrée anecdote à raconter aux repas de famille… Baba-Yaga Rayon de Soleil Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 11176 Karma: 7734 Re: Un alligator attaque une soigneuse devant des enfants... 0 bwiliam Je viens d'arriver Inscrit le: 15/10/2015 Envois: 28 Re: Un alligator attaque une soigneuse devant des enfants... 0



- Alors, c'était bien l'anniversaire de ton copain ? billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 1074 Karma: 1706 Re: Un alligator attaque une soigneuse devant des enfants... 0 Moi ce qui m'affole c'est le temps de réaction de la mère avant qu'elle éloigne ses gosses ... FanfanLaTulipe Je m'installe Inscrit le: 18/8/2017 Envois: 159 Karma: 238 Re: Un alligator attaque une soigneuse devant des enfants... 0 J'comprend pas trop le flegme et l'inaction des gens autour. Le seul a correctement réagir est ce papa courageux. A 1'14 il balance de la flotte contre la paroi vitrée, visiblement agacé, non ? Pas tout compris.



Le seul a correctement réagir est ce papa courageux. A 1'14 il balance de la flotte contre la paroi vitrée, visiblement agacé, non ?



Roheniem Je m'installe Inscrit le: 18/11/2015 Envois: 190 Karma: 160 En ligne ! Re: Un alligator attaque une soigneuse devant des enfants... 0



@FanfanLaTulipe il jette ses lunettes Comment tu dois être trop fier de ton père après ça chbenz Je masterise ! Inscrit le: 30/7/2014 Envois: 4114 Karma: 4603 Re: Un alligator attaque une soigneuse devant des enfants... 1

@FanfanLaTulipe

J'comprend pas trop le flegme et l'inaction des gens autour.



Le seul a correctement réagir est ce papa courageux. A 1'14 il balance de la flotte contre la paroi vitrée, visiblement agacé, non ?



Pas tout compris.



Toujours des gens pour te dire "face à l'ours faut lui faire face et gueuler par fuir comme une poule mouillée...."



Tu es face à une bestiole qui peut au mieux t'arracher une main au pire te tuer, donc l'instinct commun veut que tu prennes tes jambes à ton cou et que tu laisse le plus faible se faire bouffer.



Un grand merci au monsieur et bravo mais il a pris des risques énormes et si tu es capable de dire qu tu en ferai autant je suis très fière de toi mais ne fustige pas les gens qui te dises qu'il n'aurait certainement pas eu le même réflexe.



@FanfanLaTulipe J'comprend pas trop le flegme et l'inaction des gens autour. Le seul a correctement réagir est ce papa courageux. A 1'14 il balance de la flotte contre la paroi vitrée, visiblement agacé, non ? Pas tout compris. Toujours des gens pour te dire "face à l'ours faut lui faire face et gueuler par fuir comme une poule mouillée...." Tu es face à une bestiole qui peut au mieux t'arracher une main au pire te tuer, donc l'instinct commun veut que tu prennes tes jambes à ton cou et que tu laisse le plus faible se faire bouffer. Un grand merci au monsieur et bravo mais il a pris des risques énormes et si tu es capable de dire qu tu en ferai autant je suis très fière de toi mais ne fustige pas les gens qui te dises qu'il n'aurait certainement pas eu le même réflexe. Merci.