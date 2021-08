Vidéo : Des Talibans s'éclatent à Kaboul en découvrant une salle de sport et des auto-tamponneuses Posté par -Flo-

Après avoir repris le contrôle du pays, les Talibans s'offrent un moment de détente



Vidéo (1mn) : Des Talibans s'éclatent à Kaboul





Vidéo : Afghans vs Avion à l'aéroport de Kaboul Source : Forum

19 commentaires Auteur Conversation Dhiwal Je suis accro Inscrit le: 15/5/2011 Envois: 1008 Karma: 1750 Re: Des Talibans s'éclatent à Kaboul en découvrant u... Re: Des Talibans s'éclatent à Kaboul en découvrant u... 3 C'est si absurde, on dirait des enfants qui se sont volontairement enfermés dans un magasin de jouets après sa fermeture Yazguen Maître GIF Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 12951 Karma: 11887 En ligne ! Re: Des Talibans s'éclatent à Kaboul en découvrant u... Re: Des Talibans s'éclatent à Kaboul en découvrant u... 1

Je signale à Koreus....Ah mince on me dis que c'est lui qui poste les articles Publier ça c'est rentrer dans leur jeu !Je signale à Koreus....Ah mince on me dis que c'est lui qui poste les articles dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2600 Karma: 6318 Re: Des Talibans s'éclatent à Kaboul en découvrant u... Re: Des Talibans s'éclatent à Kaboul en découvrant u... 8 Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 222 Karma: 902 Re: Des Talibans s'éclatent à Kaboul en découvrant u... Re: Des Talibans s'éclatent à Kaboul en découvrant u... 2 Pourtant les jeux sont contraire à la moral selon les fondamentalistes Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2007 Karma: 3400 Re: Des Talibans s'éclatent à Kaboul en découvrant u... Re: Des Talibans s'éclatent à Kaboul en découvrant u... 1 Quel décalage ! Et pendant ce temps, les premières exécutions de leur charia. Des femmes, forcément. liouan Je m'installe Inscrit le: 14/12/2009 Envois: 346 Karma: 921 Re: Des Talibans s'éclatent à Kaboul en découvrant u... Re: Des Talibans s'éclatent à Kaboul en découvrant u... 2 La plus grande honte des islamistes, c'est d'être forcé d'utiliser au quotidien des objets fabriqués dans cet occident capitaliste qu'ils détestent : frigo, four, voiture, congélateur. Se rendent-il compte que c'est leur régime absurde qui les empêche de créer eux-mêmes ce type de richesse ? Bon, ok, les auto-tamponneuses, c'est pas essentiel mais je trouve l'image ironique. Infame_ZOD J'aime glander ici Inscrit le: 10/12/2013 Envois: 5936 Karma: 6489 Re: Des Talibans s'éclatent à Kaboul en découvrant u... Re: Des Talibans s'éclatent à Kaboul en découvrant u... 0 Au moins un truc que les Simpson avaient pas prévus.

mongo1994 Je suis accro Inscrit le: 28/12/2014 Envois: 507 Karma: 261 En ligne ! Re: Des Talibans s'éclatent à Kaboul en découvrant u... Re: Des Talibans s'éclatent à Kaboul en découvrant u... 1



OSS 117 - Rio ne repond plus - Un nazi n'a-t-il pas des yeux ? (parodie de Shakespeare)



La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2443315 Vassili44 Je suis accro Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 777 Karma: 928 Re: Des Talibans s'éclatent à Kaboul en découvrant u... Re: Des Talibans s'éclatent à Kaboul en découvrant u... 1 Quelqu'un peut me dire (sans chercher sur Internet) c'est quoi des Talibans ? CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15688 Karma: 21429 Re: Des Talibans s'éclatent à Kaboul en découvrant u... Re: Des Talibans s'éclatent à Kaboul en découvrant u... 0 Et dire que la guerre a été perdue face à de telles personnes djerbien Je viens d'arriver Inscrit le: 6/1/2020 Envois: 17 Karma: 58 Re: Des Talibans s'éclatent à Kaboul en découvrant u... Re: Des Talibans s'éclatent à Kaboul en découvrant u... 1

Normal, Ils ont gagné au Loto. Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 138 Karma: 538 Re: Des Talibans s'éclatent à Kaboul en découvrant u... Re: Des Talibans s'éclatent à Kaboul en découvrant u... 0 Ptin, j'me risquerais pas à les tamponner comme je pouvais le faire au bon vieux temps… Nucleon Je m'installe Inscrit le: 11/1/2013 Envois: 128 Karma: 84 En ligne ! Re: Des Talibans s'éclatent à Kaboul en découvrant u... Re: Des Talibans s'éclatent à Kaboul en découvrant u... 1 Quand j'ai vu le titre j'ai d'abord pensé à un mauvais jeu de mot. Remkage Je masterise ! Inscrit le: 11/5/2008 Envois: 4127 Karma: 4708 Re: Des Talibans s'éclatent à Kaboul en découvrant u... Re: Des Talibans s'éclatent à Kaboul en découvrant u... 0 Plus loin ils font des bons scores au chamboule-tout, grâce à l'entrainement de la lapidation! Jiovani Je m'installe Inscrit le: 8/9/2020 Envois: 287 Karma: 162 Re: Des Talibans s'éclatent à Kaboul en découvrant u... Re: Des Talibans s'éclatent à Kaboul en découvrant u... 0 Bha quoi, ils ce détendent un peu après avoir lapidé à mort quelques femmes qui ouvraient trop leurs gueules

C'est normal de ce détendre après l'effort Koreame Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 2156 Karma: 2231 Re: Des Talibans s'éclatent à Kaboul en découvrant u... Re: Des Talibans s'éclatent à Kaboul en découvrant u... 0

@Vassili44

Citation : Quelqu'un peut me dire (sans chercher sur Internet) c'est quoi des Talibans ?

@Vassili44

Citation : Quelqu'un peut me dire (sans chercher sur Internet) c'est quoi des Talibans ?

Ne sachant pas non plus je me lance dans une explication de ce que nous montre les médias: pour moi un taliban est un individu de genre humain toujours barbu qui n'est pas tout à fait comme toi et moi, car il mange dort respire, chie et tutti quanti AK-47. Une vidéo qui illustre très bien le fameux : peut on rire de tout ? Dieudo-sketch Je m'installe Inscrit le: 17/10/2015 Envois: 478 Re: Des Talibans s'éclatent à Kaboul en découvrant u... Re: Des Talibans s'éclatent à Kaboul en découvrant u... 0

@Yazguen

Publier ça c'est rentrer dans leur jeu !

Je signale à Koreus....Ah mince on me dis que c'est lui qui poste les articles



Tu as le lien du script pour les ancien smiley ?

@Yazguen

Publier ça c'est rentrer dans leur jeu !

Je signale à Koreus....Ah mince on me dis que c'est lui qui poste les articles



Yazguen Maître GIF Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 12951 Karma: 11887 En ligne ! Re: Des Talibans s'éclatent à Kaboul en découvrant u... Re: Des Talibans s'éclatent à Kaboul en découvrant u... 0

@Dieudo-sketch

Citation :

@Yazguen

Publier ça c'est rentrer dans leur jeu !

Je signale à Koreus....Ah mince on me dis que c'est lui qui poste les articles



Tu as le lien du script pour les ancien smiley ?



ici

@Dieudo-sketch

Citation :

@Yazguen

Publier ça c'est rentrer dans leur jeu !

Je signale à Koreus....Ah mince on me dis que c'est lui qui poste les articles



Tu as le lien du script pour les ancien smiley ?



