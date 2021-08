Vidéo : Un conducteur oublie de fermer la porte papillon de sa Tesla Model X (Londres) Posté par goustaf

A mon avis, il était vraiment étourdi pour ne pas s'en rendre compte au démarrage. Et GG au gars qui se contente de filmer au lieu de le prévenir



Vidéo (30s) : Porte Falcon Tesla Model X vs Bus (Londres)





Geronimo75 Je viens d'arriver Inscrit le: 14/6/2019 Envois: 73 Karma: 105 Re: Un conducteur oublie de fermer la porte papillon de s... Re: Un conducteur oublie de fermer la porte papillon de s... 0

C'est quand même plus pratique les capteurs à ultrasons pour détecter un obstacle, plutôt qu'une portière...



C'est quand même plus pratique les capteurs à ultrasons pour détecter un obstacle, plutôt qu'une portière... Gribouillage Je viens d'arriver Inscrit le: 15/10/2014 Envois: 78 Karma: 372 Re: Un conducteur oublie de fermer la porte papillon de s... Re: Un conducteur oublie de fermer la porte papillon de s... 2 C'est ça l'effet papillon ?! Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2008 Karma: 3404 Re: Un conducteur oublie de fermer la porte papillon de s... Re: Un conducteur oublie de fermer la porte papillon de s... 2 Allez savoir ce que le conducteur teste là. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1421 Karma: 2439 Re: Un conducteur oublie de fermer la porte papillon de s... Re: Un conducteur oublie de fermer la porte papillon de s... 0 Il n'y a que les portes arrières qui sont en "papillon" donc ça peut expliquer qu'il ne s'en aperçoit pas mais faut vraiment être ailleurs vu que ça doit bipper dans la voiture et tu dois sentir le vent... CoNicoach Garçon un Pastis Inscrit le: 13/8/2013 Envois: 51 Re: Un conducteur oublie de fermer la porte papillon de s... Re: Un conducteur oublie de fermer la porte papillon de s... 1 J'imaginais qu'une voiture aussi "technologique" dispose d'un système d'anti démarrage dans le cas où une porte resterai ouvert... kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2141 Karma: 4494 Re: Un conducteur oublie de fermer la porte papillon de s... Re: Un conducteur oublie de fermer la porte papillon de s... 2

@ThomGamer

Il n'y a que les portes arrières qui sont en "papillon" donc ça peut expliquer qu'il ne s'en aperçoit pas mais faut vraiment être ailleurs vu que ça doit bipper dans la voiture et tu dois sentir le vent...





Faut pas prendre les gens pour plus cons qu'ils ne le sont.



Oui, il a roulé délibérément avec la porte ouverte.



Par contre, il avait peut être un problème technique pour la refermer.



Ou il avait envie d'aérer sa voiture ou de jouer aux cons... Ca je ne sais pas.



En tout cas, une chose que je sais : c'est que ça va lui coûter cher !

@CoNicoach

J'imaginais qu'une voiture aussi "technologique" dispose d'un système d'anti démarrage dans le cas où une porte resterai ouvert...



C'est le genre de truc qu'on peut pas mettre car sinon en cas d'urgence si tu dois pousser la voiture porte ouverte bah tu l'as un peu dans le cul.



Par contre ça doit bipper pour lui signaler la porte ouverte et en plus il doit avoir une belle alerte sur l'écran énorme de la Tesla donc à mon avis il est pas dans son état normal le mec...



Essaye de faire 5km dans une voiture récente avec la porte ouverte ou sans ceinture, tu vas vite avoir mal au crane tellement ça bip...



"GG" n'est pas un terme utilisé par tout le monde contrairement à un LOL plus répandu. "GG" est un diminutif de deux mots anglais : "good game". En français, cela pourrait se traduire par bien joué.



"GG" n'est pas un terme utilisé par tout le monde contrairement à un LOL plus répandu. "GG" est un diminutif de deux mots anglais : "good game". En français, cela pourrait se traduire par bien joué.

@kpouer



Ou il avait envie d'aérer sa voiture



Mais oui c'est sans doute ça !

@ThomGamer

Citation :

@CoNicoach

J'imaginais qu'une voiture aussi "technologique" dispose d'un système d'anti démarrage dans le cas où une porte resterai ouvert...



C'est le genre de truc qu'on peut pas mettre car sinon en cas d'urgence si tu dois pousser la voiture porte ouverte bah tu l'as un peu dans le cul.



Par contre ça doit bipper pour lui signaler la porte ouverte et en plus il doit avoir une belle alerte sur l'écran énorme de la Tesla donc à mon avis il est pas dans son état normal le mec...



Essaye de faire 5km dans une voiture récente avec la porte ouverte ou sans ceinture, tu vas vite avoir mal au crane tellement ça bip...



J'ai une tesla, et je peux vous dire que quand il s'agit de ne pas démarrer, les urgences ça en a rien à faire, l'autre jour un ami a cliqué sur la mise à jour logiciel pendant une pause sur l'autoroute, résultat des courses pour redémarrer on a du attendre que ça se termine, ça a bien pris 45 minutes sans qu'on ne puisse rien faire...

A mon avis le type de la vidéo devait avoir un problème l'empêchant de fermer sa porte, je vais essayer pour voir mais il y a forcément des systèmes pour t'avertir.

PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11594 Karma: 11579 Re: Un conducteur oublie de fermer la porte papillon de s... Re: Un conducteur oublie de fermer la porte papillon de s... 1

@poiuytreza525

(...) je vais essayer pour voir mais il y a forcément des systèmes pour t'avertir.



Pense à te faire filmer ! ^^

@kpouer



Faut pas prendre les gens pour plus cons qu'ils ne le sont.



Oui, il a roulé délibérément avec la porte ouverte.



Par contre, il avait peut être un problème technique pour la refermer.



Ou il avait envie d'aérer sa voiture ou de jouer aux cons... Ca je ne sais pas.



En tout cas, une chose que je sais : c'est que ça va lui coûter cher !



Il a du bol que le pare-brise du bus a bien résisté car bon ils roulent à gauche les anglais donc c'était en plein dans la gueule du chauffeur là.

@poiuytreza525

e vais essayer pour voir mais il y a forcément des systèmes pour t'avertir.



J'ai pas de Tesla mais je t'assure que je pourrais pas rouler la porte ouverte, ma voiture bip gentiment au début puis ça devient de plus en plus agressif (genre aussi agressif que le Snooze de nos vieux réveils) et j'ai un beau message rouge sur le tableau de bord.

@PurLio

Citation :

@poiuytreza525

(...) je vais essayer pour voir mais il y a forcément des systèmes pour t'avertir.



Pense à te faire filmer ! ^^



Bonne idée, pour la science !



Bonne idée, pour la science !

Du coup il faut que je mette mon plus beau costume.

Du coup je me demande comment il fait pour penser à s'habiller et à s'alimenter ! Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 7280 Karma: 3107 En ligne ! Re: Un conducteur oublie de fermer la porte papillon de s... Re: Un conducteur oublie de fermer la porte papillon de s... 0 @Spartak



