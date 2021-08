Vidéo : Elle branche une pédale de distorsion à une harpe Posté par Koreus

Une joueuse de harpe s'est amusée à brancher à une harpe une pédale de distorsion.



Vidéo (3mn53s) : Une pédale de distorsion branchée à une harpe





0ctavie Je m'installe Inscrit le: 12/5/2016 Envois: 211 Karma: 597 Re: Elle branche une pédale de distorsion à une harpe Re: Elle branche une pédale de distorsion à une harpe 0 Comment transformer l'instrument angélique par excellence en instrument de Satan.

haha j'adore !

Blizart Je m'installe Inscrit le: 13/5/2008 Envois: 403 Karma: 103 Re: Elle branche une pédale de distorsion à une harpe Re: Elle branche une pédale de distorsion à une harpe 3 J'ai les oreilles qui saignent ! Roulpops Je suis accro Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 588 Karma: 343 Re: Elle branche une pédale de distorsion à une harpe Re: Elle branche une pédale de distorsion à une harpe 1 PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 657 Karma: 727 Re: Elle branche une pédale de distorsion à une harpe Re: Elle branche une pédale de distorsion à une harpe 0 Et donc son secret qu'elle nous livre à partir de 1min58, c'est qu'elle a 3 mains ?



Et pour celles et ceux qui vont me dire "maiiiis non, c'est une autre personne", je répondrai alors pourquoi ne joue-t-elle pas avec sa main gauche à ce moment là ? Vassili44 Je suis accro Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 778 Karma: 925 Re: Elle branche une pédale de distorsion à une harpe Re: Elle branche une pédale de distorsion à une harpe 0 Ben c'est juste moche en fait.



C'est trop beau j'adore.



Voilà, je me suis transformé en une personne créative et intelligente.



Merci @totorotodonut C'est trop beau j'adore.Voilà, je me suis transformé en une personne créative et intelligente.Merci @ totorotodonut Je suis accro Inscrit le: 31/5/2012 Envois: 1682 Karma: 190 Re: Elle branche une pédale de distorsion à une harpe Re: Elle branche une pédale de distorsion à une harpe 0

@Vassili44

Ben c'est juste moche en fait.



@Vassili44

Ben c'est juste moche en fait.

Commentaire débile d'une personne ne possédant pas une once de créativité. Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 223 Karma: 912 Re: Elle branche une pédale de distorsion à une harpe Re: Elle branche une pédale de distorsion à une harpe 0 Quelqu'un peut balancer le gif de Nelson des Simpson qui crie " c'est nul"? j'ai la flemme de le faire Vaice Je m'installe Inscrit le: 25/5/2009 Envois: 204 Karma: 421 Re: Elle branche une pédale de distorsion à une harpe Re: Elle branche une pédale de distorsion à une harpe 0

@totorotodonut

Citation :

@Vassili44

Ben c'est juste moche en fait.



Commentaire débile d'une personne ne possédant pas une once de créativité.



Je suis plutôt d'accord c'est moche ils ont créés un truc moche comme certain on créés les fiats multipla ou la techntonik GodTenore Je m'installe Inscrit le: 20/5/2016 Envois: 222 Karma: 340 Re: Elle branche une pédale de distorsion à une harpe Re: Elle branche une pédale de distorsion à une harpe 0 @totorotodonut Ou commentaire raisonnée d'une personne qui connait la musique. stiflou Je m'installe Inscrit le: 6/10/2014 Envois: 153 Karma: 260 Re: Elle branche une pédale de distorsion à une harpe Re: Elle branche une pédale de distorsion à une harpe 0 @totorotodonut Commentaire bienveillant d'une personne à la tolérance manifestement légendaire envers les avis contraires aux sien.

C'est grâce à des gens comme toi que la communauté Koreus peut briller sur les internets qui nous envient tant de gentillesse.



Et sinon, j'espère que dans la vie, tu ne fais pas preuve d'autant d'agressivité gratuite que derrière ton écran, parce que sinon, je ne te souhaite pas de croiser le chemin d'une personne « ne possédant pas une once de créativité », ni de moi-même. Gyeongri Je suis accro Inscrit le: 7/2/2017 Envois: 954 Karma: 1172 Re: Elle branche une pédale de distorsion à une harpe Re: Elle branche une pédale de distorsion à une harpe 0

@0ctavie

Comment transformer l'instrument angélique par excellence en instrument de Satan.

haha j'adore !



Si ça se trouve, elle fait l'inverse. Qu'est-ce que tu en sais ? '-'