Vidéo : Du stop-motion avec des allumettes Posté par Asmodeus

Je trouve ça à la fois créatif et d'une qualité époustouflante



Vidéo (7mn28s) : Allumettes en stop-motion





Ludo44 Je suis accro Inscrit le: 23/10/2007 Envois: 1942 Karma: 583 Re: Du stop-motion avec des allumettes Re: Du stop-motion avec des allumettes 1 Je pourrais avoir son numéro svp ? J'aimerais l'inviter à un dîner entre amis^^ Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2009 Karma: 3407 En ligne ! Re: Du stop-motion avec des allumettes Re: Du stop-motion avec des allumettes 0



C'est les allumettes du Diaaaable ! Ça explique tout ! C'est les allumettes du Diaaaable ! Ça explique tout ! masaya Je suis accro Inscrit le: 28/5/2015 Envois: 794 Karma: 511 Re: Du stop-motion avec des allumettes Re: Du stop-motion avec des allumettes 1 C'est cool 1min mais 7 faut pas déconner >< pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6782 Karma: 2052 Re: Du stop-motion avec des allumettes Re: Du stop-motion avec des allumettes 0

@Ludo44

Je pourrais avoir son numéro svp ? J'aimerais l'inviter à un dîner entre amis^^

Un mercredi ? Citation :Un mercredi ? Mahad Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 2760 Karma: 2162 Re: Du stop-motion avec des allumettes Re: Du stop-motion avec des allumettes 0 C'est long, trop long, beaucoup trop long, exagérément long kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2142 Karma: 4508 Re: Du stop-motion avec des allumettes Re: Du stop-motion avec des allumettes 0

@Mahad

C'est long, trop long, beaucoup trop long, exagérément long





Comme ma...



Oulà !



Allez ! C'est bon je file !



Assez d'internet pour aujourd'hui. Citation :Comme ma...Oulà !Allez ! C'est bon je file !Assez d'internet pour aujourd'hui. gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 4408 Karma: 3507 En ligne ! Re: Du stop-motion avec des allumettes Re: Du stop-motion avec des allumettes 0 Le(s) confinement(s) a(ont) laissé des traces, mais des traces productives. Jiovani Je m'installe Inscrit le: 8/9/2020 Envois: 288 Karma: 163 Re: Du stop-motion avec des allumettes Re: Du stop-motion avec des allumettes 0 Quand on pense au 6800h de sa vie utilisé pour ca LeFrenchi Je masterise ! Inscrit le: 13/1/2008 Envois: 3360 Karma: 933 Re: Du stop-motion avec des allumettes Re: Du stop-motion avec des allumettes 0 A quand le making-of ? Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 139 Karma: 542 En ligne ! Re: Du stop-motion avec des allumettes Re: Du stop-motion avec des allumettes 0

@kpouer

Citation :

@Mahad

C'est long, trop long, beaucoup trop long, exagérément long







Comme ma...



Oulà !



Allez ! C'est bon je file !



Assez d'internet pour aujourd'hui.





C’est ça de voir des bouts rouges en pagaille…

C'est ça de voir des bouts rouges en pagaille…

On m'a toujours dit que c'était dangereux de jouer avec des allumettes !