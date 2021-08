Vidéo : Comment mettre fin à une fête pendant la nuit Posté par Skwatek

Dérangé par la musique d'une fête pendant la nuit, un homme fait sauter un boitier électrique qui alimente le site.







Vidéo (46s) : Mettre fin à une fête pendant la nuit





camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 736 Karma: 2567 Re: Comment mettre fin à une fête pendant la nuit 0

ps : j'aurai fais pareil Quel enfoiré ce mec !!!!ps : j'aurai fais pareil

ps : j'aurai fais pareil Quel enfoiré ce mec !!!!ps : j'aurai fais pareil Onedyle Je viens d'arriver Inscrit le: 19/7/2018 Envois: 27 Karma: 192 Re: Comment mettre fin à une fête pendant la nuit Re: Comment mettre fin à une fête pendant la nuit 0



- Accès eau

- Accès fibre



Et si ça ne suffit pas un peu de superglue dans la serrure.



pierrick_serge Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 240 Karma: 195 Re: Comment mettre fin à une fête pendant la nuit 0 Efficace...



ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1426 Karma: 2448 Re: Comment mettre fin à une fête pendant la nuit 0 un homme fait sauter un boitier électrique qui alimente le site

Un peu déçu quand même pour la Russie, d'habitude on voit des explosions digne de Michael Bay, là il coupe juste le jus.

Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5795 Karma: 5547 Re: Comment mettre fin à une fête pendant la nuit 1 @Onedyle

Ou de se retrouver au tribunal. zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 906 Karma: 2989 Re: Comment mettre fin à une fête pendant la nuit 0 Il y a fort longtemps, Pierre faisait déjà cette blague en gueulant "ça va être tout noir" Saigneur Je viens d'arriver Inscrit le: 28/3/2016 Envois: 24 Re: Comment mettre fin à une fête pendant la nuit 2 Oh mais attendez il fait noir partout sauf là où il est parce qu'il a pas éteint sa lampe. salamsati Je viens d'arriver Inscrit le: 16/1/2019 Envois: 28 En ligne ! Re: Comment mettre fin à une fête pendant la nuit 1 Tout le monde a déjà rêvé de faire ça un jour à ses voisins fêtards et bruyants !

@Onedyle

Ça marche aussi en immeuble :



- Accès eau

- Accès fibre



Et si ça ne suffit pas un peu de superglue dans la serrure.



Mieux vaut être anonyme sinon c'est le parfait kit pour commencer la guerre des voisins



ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1426 Karma: 2448 Re: Comment mettre fin à une fête pendant la nuit 0

Sonner à l'interphone à des heures pas possibles ça marche aussi pour se venger mais faut bien attendre la période des exams. Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2010 Karma: 3408 En ligne ! Re: Comment mettre fin à une fête pendant la nuit 0 " All I need is a love tonight. "

Je ne sais pas si ça va marcher pour lui. Par contre pour ceux qui sont bloqués dans le noir…



