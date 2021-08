Vidéo : Le premier qui fait toucher le sol au ballon a gagné ! Posté par Pettoman

Un ballon de baudruche, un adversaire, une pièce de la maison remplit d'obstacle et ca donne un bon exercice sportif d'intérieur



Vidéo (55s) : Jeu : ne pas laisser le ballon de baudruche toucher le sol





Vidéo : Un mari aide sa femme à gagner dans un jeu télévisé (Taïwan) Vidéo : Apprendre à des enfants à se torcher proprement

Baba-Yaga Rayon de Soleil Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 11194 Karma: 7748 Re: Le premier qui fait toucher le sol au ballon a gagné ! 1 Je me serais déjà pris au moins 3 fois le coin de la table Nark0t1k Je m'installe Inscrit le: 14/4/2007 Envois: 420 Karma: 368 Re: Le premier qui fait toucher le sol au ballon a gagné ! 1 Le confinement n'aurait aucun impact ils disaient ... Calvinator Je suis accro Inscrit le: 19/7/2013 Envois: 1019 Karma: 1360 Re: Le premier qui fait toucher le sol au ballon a gagné ! 0 Ils font expres de prolonger le jeu au moins car bon.. juste à smash et finito Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21362 Karma: 17864 Re: Le premier qui fait toucher le sol au ballon a gagné ! 0 Calvinator Nan pas le droit de smash, t'es obligé d'appliquer un mouvement vers le haut, t'y as jamais joué toi Erchen Je m'installe Inscrit le: 10/1/2017 Envois: 391 Karma: 224 Re: Le premier qui fait toucher le sol au ballon a gagné ! 0 Le rebond au plafond est également anti-sportif. Ils devraient rejouer le point ! MaxiSucuk Je m'installe Inscrit le: 30/7/2018 Envois: 418 Karma: 442 Re: Le premier qui fait toucher le sol au ballon a gagné ! 0 J'ai pitié pour les voisins du dessous