Vidéo : La musique de Jurassic Park avec des poulets en plastique et des boules de bowling Posté par Koreus

La musique de Jurassic Park créée avec des poulets en plastique et des boules de bowlings. Fallait y penser !



Vidéo (44s) : Poulets + Boules de Bowling = Jurassic Park





Auteur Conversation asm63 Re: La musique de Jurassic Park avec des poulets en plast... Et après la vidéo, que deviennent les 300 poulets en plastiques ? ellminster Re: La musique de Jurassic Park avec des poulets en plast... On dirait quand même une animation 3D non ?

La salle entièrement blanche, le drapeau à la fin ..

Et divers détails.



MasterJ Re: La musique de Jurassic Park avec des poulets en plast... @asm63

Un mega barbecue pour playmobil… Nerio Re: La musique de Jurassic Park avec des poulets en plast... @ellminster

ça se voit clairement que c'est une animation 3D surtout que l'image colle pas avec le son!