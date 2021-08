Vidéo : Les effets secondaires des voyages dans le temps sur un soldat russe Posté par -Flo-

Un soldat russe du XIXème siècle est propulsé dans l’actuelle Saint-Petersbourg. Un voyage dans le temps aux effets dévastateurs sur son équilibre psychologique.



Vidéo (14s) : Les effets secondaires des voyages dans le temps





camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 741 Karma: 2599 En ligne ! Re: Les effets secondaires des voyages dans le temps sur ... Re: Les effets secondaires des voyages dans le temps sur ... 4 Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2011 Karma: 3408 Re: Les effets secondaires des voyages dans le temps sur ... Re: Les effets secondaires des voyages dans le temps sur ... 0 Dr Strange a encore surestimé ses talents, moi j'dis. Olyer Je suis accro Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 1218 Karma: 1440 Re: Les effets secondaires des voyages dans le temps sur ... Re: Les effets secondaires des voyages dans le temps sur ... 1 Vous navigateur est trop vieux Seultou Je viens d'arriver Inscrit le: 8/9/2020 Envois: 3 En ligne ! Re: Les effets secondaires des voyages dans le temps sur ... Re: Les effets secondaires des voyages dans le temps sur ... 0 Que je pactise ?

@Jinroh

par contre que ce mec rentre dans un bus sans son masque et il se prendra une branlée..

Mais quel rapport ?? O_o Citation :Mais quel rapport ?? O_o Infame_ZOD J'aime glander ici Inscrit le: 10/12/2013 Envois: 5942 Karma: 6510 Re: Les effets secondaires des voyages dans le temps sur ... Re: Les effets secondaires des voyages dans le temps sur ... 1

@Barbatos

Je serais curieux de savoir ce qu'il dit. Quelqu'un ici parle le Russe du XIXème siècle ?



Il essaye de découper le continuum espace temps et la réalité , mais apparemment c'est pas la bonne épée. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5801 Karma: 5556 En ligne ! Re: Les effets secondaires des voyages dans le temps sur ... Re: Les effets secondaires des voyages dans le temps sur ... 0 Que fait la police ?