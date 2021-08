Vidéo : Quelque chose sonne au portique de sécurité... Posté par -Flo-

Quelque chose sonne au portique de sécurité... Ah oui pardon, c'est mon talent !



Vidéo (24s) : Kelsey Mitchell sonne en passant un portique de sécurité





Auteur Conversation Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3292 Karma: 1562 Re: Quelque chose sonne au portique de sécurité... 2 Et quand on a un moral d'acier, comment on fait ? camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 743 Karma: 2613 Re: Quelque chose sonne au portique de sécurité... 0 Cette technique pour montrer que t'as eu une médaille,

"Ah oui c'est vrai que j'ai eu quelque chose que vous n'avez pas bande de naze, Regardez !!!!" Tempo123 Je viens d'arriver Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 66 Karma: 360 Re: Quelque chose sonne au portique de sécurité... 0 "ah désolé, j'avais oublié que j'étais aussi forte et douée, vous avez vu ma médaille au fait, j'ai eu l'or".

Bravo à elle tout de même, et je comprends l'euphorie de la médaille, mais ce type d'humour peut irriter.

marcaflushhh Je m'installe Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 401 Karma: 634 En ligne ! Re: Quelque chose sonne au portique de sécurité... 0 @Tempo123 ça ne peut irriter que les gens irritables... les autres ont sans doute trouvé cela sympa ou pas. En même temps, les autres, c'est l'enfer. Donc, le mieux, c'est de ne rien faire encore que l'inaction demeure pour ma part la plus grande source d'irritation (avec la bicyclette). Cedub Je suis accro Inscrit le: 25/2/2008 Envois: 1248 Karma: 1183 Re: Quelque chose sonne au portique de sécurité... 0 Ca se passe où?? On dirait un gymnase, genre pour une cérémonie officielle suite JO... (Ca ressemble pas a un aéroport en tout cas..)

J'adore sa blague.;)

Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2012 Karma: 3409 Re: Quelque chose sonne au portique de sécurité... 0 Kelsey néma quand même (et bravo à elle) dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2606 Karma: 6392 En ligne ! Re: Quelque chose sonne au portique de sécurité... 0 médaille d'or de biclou , pour l'humour elle manque encore un peu d'entrainement ... corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1446 Karma: 3969 Re: Quelque chose sonne au portique de sécurité... 0 Grrrr, elle a eu une médaille d'or, et pas moi. Je suis pas content. KingRarium Je m'installe Inscrit le: 3/2/2016 Envois: 114 Karma: 1080 Re: Quelque chose sonne au portique de sécurité... 1 ça peut aussi être une technique pour passer tranquille en faisant marrer tout le monde alors que tu caches des guns dans ton slip