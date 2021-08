Vidéo : Un homme saute dans une voiture pour l'empêcher de s'encastrer dans une maison Posté par Koreus

Au Brésil, une caméra de surveillance a filmé un homme sauter dans une voiture pour l'empêcher de s'encastrer dans une maison



Vidéo (37s) : Il se jette dans une voiture pour l'empêcher de s'encastrer dans une maison

Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Octopouss Je m'installe Inscrit le: 13/12/2011 Envois: 366 Karma: 132 Re: Un homme saute dans une voiture pour l'empêcher ... 6 En plus il le fait deux fois de suite ! Geronimo75 Je viens d'arriver Inscrit le: 14/6/2019 Envois: 77 Karma: 111 Re: Un homme saute dans une voiture pour l'empêcher ... 5

@gazeleau

D'où l'intérêt d'avoir des freins à main mécaniques. (et la fenêtre conducteur ouverte)



J'étais déjà gêné par les freins de stationnement au pied dans les allemandes, mais avec les freins électriques qui se généralisent, ce genre de sauvetages n'est plus possible !

Bah disons que ce genre de sauvetage n’a plus lieu d’être avec ce genre de véhicule ; le frein s’active quand on coupe le contact… Citation :Bah disons que ce genre de sauvetage n’a plus lieu d’être avec ce genre de véhicule ; le frein s’active quand on coupe le contact…

10 commentaires Auteur Conversation Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4977 Karma: 7377 Re: Un homme saute dans une voiture pour l'empêcher ... Re: Un homme saute dans une voiture pour l'empêcher ... 5 Faudrait poster des hommes comme ca à chaque passage a niveaux. Octopouss Je m'installe Inscrit le: 13/12/2011 Envois: 366 Karma: 132 Re: Un homme saute dans une voiture pour l'empêcher ... Re: Un homme saute dans une voiture pour l'empêcher ... 6 En plus il le fait deux fois de suite ! gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 4433 Karma: 3528 En ligne ! Re: Un homme saute dans une voiture pour l'empêcher ... Re: Un homme saute dans une voiture pour l'empêcher ... 1 D'où l'intérêt d'avoir des freins à main mécaniques. (et la fenêtre conducteur ouverte)



J'étais déjà gêné par les freins de stationnement au pied dans les allemandes, mais avec les freins électriques qui se généralisent, ce genre de sauvetages n'est plus possible ! CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15714 Karma: 21459 Re: Un homme saute dans une voiture pour l'empêcher ... Re: Un homme saute dans une voiture pour l'empêcher ... 1 Heureusement qu'il est arrivé à l'arrêter, sinon le résultat n'aurait pas été chouette avec ses jambes à l'extérieur de la voiture Geronimo75 Je viens d'arriver Inscrit le: 14/6/2019 Envois: 77 Karma: 111 Re: Un homme saute dans une voiture pour l'empêcher ... Re: Un homme saute dans une voiture pour l'empêcher ... 5

@gazeleau

D'où l'intérêt d'avoir des freins à main mécaniques. (et la fenêtre conducteur ouverte)



J'étais déjà gêné par les freins de stationnement au pied dans les allemandes, mais avec les freins électriques qui se généralisent, ce genre de sauvetages n'est plus possible !

Bah disons que ce genre de sauvetage n’a plus lieu d’être avec ce genre de véhicule ; le frein s’active quand on coupe le contact… Citation :Bah disons que ce genre de sauvetage n’a plus lieu d’être avec ce genre de véhicule ; le frein s’active quand on coupe le contact… ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1444 Karma: 2475 En ligne ! Re: Un homme saute dans une voiture pour l'empêcher ... Re: Un homme saute dans une voiture pour l'empêcher ... 0

@gazeleau

D'où l'intérêt d'avoir des freins à main mécaniques. (et la fenêtre conducteur ouverte)



J'étais déjà gêné par les freins de stationnement au pied dans les allemandes, mais avec les freins électriques qui se généralisent, ce genre de sauvetages n'est plus possible !



Techniquement le frein s'active lors de l'arrêt de la voiture ou lorsque tu le positionnes en "P" donc pas de problème, par contre pour le déverrouiller sans batterie c'est un peu plus chiant... c'est une poignée rouge souvent caché dans le coffre vers la roue de secours et vu qu'il sert pas souvent il est souvent grippé donc bah tu finis avec la poignée dans la main... Citation :Techniquement le frein s'active lors de l'arrêt de la voiture ou lorsque tu le positionnes en "P" donc pas de problème, par contre pour le déverrouiller sans batterie c'est un peu plus chiant... c'est une poignée rouge souvent caché dans le coffre vers la roue de secours et vu qu'il sert pas souvent il est souvent grippé donc bah tu finis avec la poignée dans la main... fabiolerusse Je viens d'arriver Inscrit le: 6/12/2012 Envois: 84 Karma: 106 Re: Un homme saute dans une voiture pour l'empêcher ... Re: Un homme saute dans une voiture pour l'empêcher ... 0 Mieux vaut deux fois qu'une Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1279 Karma: 1876 Re: Un homme saute dans une voiture pour l'empêcher ... Re: Un homme saute dans une voiture pour l'empêcher ... 0 J'avais par lu la description et j'ai cru que c'était un carjacking... Je me suis senti tout honteux lorsque j'ai compris ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1444 Karma: 2475 En ligne ! Re: Un homme saute dans une voiture pour l'empêcher ... Re: Un homme saute dans une voiture pour l'empêcher ... 1 Moi : "Oh tiens une voiture, ah bah y a personne dedans ! Oh putain merde ! Bon ben trop tard"



Le mec de la vidéo : "Go !!! Cours comme un fou et tire le frein à main"



GG à lui pour le temps de réaction (oui c'est de la provoc pour relancer le débat du GG) Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 227 Karma: 917 Re: Un homme saute dans une voiture pour l'empêcher ... Re: Un homme saute dans une voiture pour l'empêcher ... 0 https://www.youtube.com/watch?v=IZmCwtYk98A Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.