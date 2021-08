Vidéo : La croissance d'une citrouille en timelapse Posté par Koreus

Pendant 18 jours, il a pris en photo sa citrouille pour nous faire un joli timelapse de sa croissance.



Vidéo (22s) : Timelapse d'une citrouille





Vidéo : La transformation d'une chenille en papillon (timelapse) Vidéo : La croissance d'un Rhodesian ridgeback de 2 mois à 3 ans Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2146 Karma: 4523 Re: La croissance d'une citrouille en timelapse Re: La croissance d'une citrouille en timelapse 0



Source 16kg par jour, je suis parti me renseigner et oui, aussi incroyable soit il, cela existe. Cependant petite correction, au finale ce serait un potiron et non une citrouille. Record mondiale d'un potiron 907kg et pour une citrouille 73,5 kg (pfffu petite joueuse). splito95 Je viens d'arriver Inscrit le: 19/10/2020 Envois: 24 Karma: 93 Re: La croissance d'une citrouille en timelapse Re: La croissance d'une citrouille en timelapse 0 Ca me donne l'idée de faire un timelapse avec mes photos de vacances...:'| TasteDaLoko Je m'installe Inscrit le: 11/8/2015 Envois: 174 Karma: 260 Re: La croissance d'une citrouille en timelapse Re: La croissance d'une citrouille en timelapse 0 heu pardon ? 18 jours pour atteindre les 435kg Oo ?! MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1642 Karma: 2921 Re: La croissance d'une citrouille en timelapse Re: La croissance d'une citrouille en timelapse 4 Déçu. On voit pas la transformation en carrosse. Uldrich Je m'installe Inscrit le: 23/11/2009 Envois: 112 Karma: 147 Re: La croissance d'une citrouille en timelapse Re: La croissance d'une citrouille en timelapse 0 À ce rythme de croissance, pas besoin d'un timelapse, je pense qu'on la voit enfler à vue d'oeil ! Bouroski Je suis accro Inscrit le: 23/10/2016 Envois: 1830 Karma: 1284 Re: La croissance d'une citrouille en timelapse Re: La croissance d'une citrouille en timelapse 0 Ca me fait penser à l'espèce de bambou géant qui pousse d'un mètre par jour, il doit y avoir moyen de voir la croissance à l'oeil nu. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2607 Karma: 6392 Re: La croissance d'une citrouille en timelapse Re: La croissance d'une citrouille en timelapse 1 t'as intérêt d'avoir un sacré paquet d'amis qui aiment la tarte à la citrouille ou un congélo de l'espace !!! Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 145 Karma: 594 Re: La croissance d'une citrouille en timelapse Re: La croissance d'une citrouille en timelapse 1 ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1448 Karma: 2476 Re: La croissance d'une citrouille en timelapse Re: La croissance d'une citrouille en timelapse 0 Non mais c'est bon, on le voit le tuyau, c'est pas parce qu'il l'a peint en vert qu'on va croire que c'est la tige ! CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15716 Karma: 21464 Re: La croissance d'une citrouille en timelapse Re: La croissance d'une citrouille en timelapse 0 De mémoire, ils injectent du lait pour la faire grossir et battre des records (le risque étant évidemment qu'elle se fende). Donc c'est pas une croissance très naturelle... lsdYoYo Je suis accro Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 505 Karma: 600 Re: La croissance d'une citrouille en timelapse Re: La croissance d'une citrouille en timelapse 2 @Jujube51 Effectivement, quand un truc ne marche pas, il faut cliquer et encore cliquer. Parfois le 9389287 clic débloque la situation. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1448 Karma: 2476 Re: La croissance d'une citrouille en timelapse Re: La croissance d'une citrouille en timelapse 0

@WeWereOnABreak

16kg par jour, je suis parti me renseigner et oui, aussi incroyable soit il, cela existe. Cependant petite correction, au finale ce serait un potiron et non une citrouille. Record mondiale d’un potiron 907kg et pour une citrouille 73,5 kg (pfffu petite joueuse).



Source



Citation : Les graines de la citrouille gagnante de l'an dernier (celle d'Ormstown, Québec) se vendaient 100 $ le paquet au printemps dernier... et il n'en reste déjà plus!



Je ferai bien une blague à mon père en plantant quelques graines dans son potager... Citation :Citation :Je ferai bien une blague à mon père en plantant quelques graines dans son potager... ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1448 Karma: 2476 Re: La croissance d'une citrouille en timelapse Re: La croissance d'une citrouille en timelapse 0

@lsdYoYo

@Jujube51 Effectivement, quand un truc ne marche pas, il faut cliquer et encore cliquer. Parfois le 9389287 clic débloque la situation.



T'as pas compris la blague ! Son nombre de commentaires grossit aussi vite que la citrouille !