Vidéo : La technique d'un lièvre pour tromper un chien Posté par THSSS

La technique d'un lièvre pour tromper un chien qui est à sa poursuite dans une forêt.



Vidéo (18s) : Lièvre vs Chien





dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2610 Karma: 6405 Re: La technique d'un lièvre pour tromper un chien Re: La technique d'un lièvre pour tromper un chien 1 lièvre couillu ou chien con , j'hésite ... kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2148 Karma: 4530 Re: La technique d'un lièvre pour tromper un chien Re: La technique d'un lièvre pour tromper un chien 1



"malin comme un lièvre"*; D'où l'expression :"malin comme un lièvre"*; MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1645 Karma: 2949 Re: La technique d'un lièvre pour tromper un chien Re: La technique d'un lièvre pour tromper un chien 2 Les lièvres n'aiment pas la chasse. gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 4443 Karma: 3536 En ligne ! Re: La technique d'un lièvre pour tromper un chien Re: La technique d'un lièvre pour tromper un chien 0 Un champion, vous dis-je ! C'est par où le service après-vente



Goth-Ame Je m'installe Inscrit le: 18/12/2017 Envois: 145 Karma: 145 Re: La technique d'un lièvre pour tromper un chien Re: La technique d'un lièvre pour tromper un chien 0 Comme quoi, les techniques les plus simples ne sont pas également les plus efficaces pour rien julnobody Je m'installe Inscrit le: 24/5/2017 Envois: 388 Karma: 634 Re: La technique d'un lièvre pour tromper un chien Re: La technique d'un lièvre pour tromper un chien 1 L'intelligence de la technique c'est pas vraiment de se blottir sur le côté mais surtout de prendre le risque de revenir sur ses pas face au danger, pour leurrer le flair du chien qui continue à avancer en suivant l'odeur du lièvre. Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 490 Karma: 2981 Re: La technique d'un lièvre pour tromper un chien Re: La technique d'un lièvre pour tromper un chien 0 SeyoS Je m'installe Inscrit le: 19/3/2012 Envois: 212 Karma: 526 En ligne ! Re: La technique d'un lièvre pour tromper un chien Re: La technique d'un lièvre pour tromper un chien 0 Superbe forêt, en tout cas !