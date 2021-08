Vidéo : Quand une blonde fait le plein de sa Tesla Posté par Koreus

Une femme se complique la vie en faisant le plein de sa voiture électrique Tesla à une station de chargement.





Vidéo (2mn2s) : Une blonde fait le plein de sa Tesla





22 commentaires Auteur Conversation Goth-Ame Je m'installe Inscrit le: 18/12/2017 Envois: 143 Karma: 147 En ligne ! Re: Quand une blonde fait le plein de sa Tesla Re: Quand une blonde fait le plein de sa Tesla 0 Un rire communicatif, j'ai plus rigolé à cause du mec que du "comportement" de la femme ^^ Soyarow Je m'installe Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 113 Karma: 258 Re: Quand une blonde fait le plein de sa Tesla Re: Quand une blonde fait le plein de sa Tesla 1 Ah ah ah !

Ouh ouh ouh !

Hi hi hi ! Yelena Je viens d'arriver Inscrit le: 13/8/2016 Envois: 34 Re: Quand une blonde fait le plein de sa Tesla Re: Quand une blonde fait le plein de sa Tesla 0 Quand on sait pas ... platis Je viens d'arriver Inscrit le: 30/8/2021 Envois: 2 Re: Quand une blonde fait le plein de sa Tesla Re: Quand une blonde fait le plein de sa Tesla 1 J'ai un doute sur l'authenticité du rire...

Genre, le gars pouffe de rire tout en pensant à filmer la fille. Si c'est pas du foutage de gueule ! Limite on croirait à une mise en scène. Mooshkipet Je m'installe Inscrit le: 31/5/2013 Envois: 376 Karma: 529 Re: Quand une blonde fait le plein de sa Tesla Re: Quand une blonde fait le plein de sa Tesla 1 Qui est le plus futé:

- celle qui passe 10 mn à faire le plein de sa Tesla comme une voiture thermique?

- celui qui perd 10 mn à l'observer? Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 147 Karma: 616 Re: Quand une blonde fait le plein de sa Tesla Re: Quand une blonde fait le plein de sa Tesla 8

@Goth-Ame

Un rire communicatif, j'ai plus rigolé à cause du mec que du "comportement" de la femme ^^



De mon côté j’ai trouvé son rire foutage de gueule énervant et spécial « vidéo que je vais mettre sur internet »… Citation :De mon côté j’ai trouvé son rire foutage de gueule énervant et spécial « vidéo que je vais mettre sur internet »… Geronimo75 Je viens d'arriver Inscrit le: 14/6/2019 Envois: 78 Karma: 121 En ligne ! Re: Quand une blonde fait le plein de sa Tesla Re: Quand une blonde fait le plein de sa Tesla 1

@Mooshkipet

Qui est le plus futé:

- celle qui passe 10 mn à faire le plein de sa Tesla comme une voiture thermique?

- celui qui perd 10 mn à l'observer?



Ce qui est certain c'est que les deux sont toujours plus futés que celui qui prend le temps d'écrire son commentaire de pisse-froid pour nous ressortir la morale sur le "mec qui filme" Citation :Ce qui est certain c'est que les deux sont toujours plus futés que celui qui prend le temps d'écrire son commentaire de pisse-froid pour nous ressortir la morale sur le "mec qui filme" marcaflushhh Je m'installe Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 402 Karma: 642 Re: Quand une blonde fait le plein de sa Tesla Re: Quand une blonde fait le plein de sa Tesla 0 C'est comme l'autre jour, je vois un type en BM avec son téléphone en main en conduisant... le con, il sav... il savait pas ahahaha il savait pas qu'il pouvait connecter ouuhhouhhouhh son téléphone hohohoho par bluetooth.... pouahahahahaha



En fait, il savait mais il n'arrivait pas à le faire. Exercice illégale de la techonologie; je lui ai retiré 6 points et confisqué son téléphone tant qu'il n'a pas compris qu'un transistor, ce n'est pas un poste de radio. MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1644 Karma: 2945 Re: Quand une blonde fait le plein de sa Tesla Re: Quand une blonde fait le plein de sa Tesla 4 Hilarant en effet.

Mais sérieux : qui d'entre nous a toujours le courage de lire de bout en bout les notices d'utilisation d'un appareil quel qu'il soit ?

C'est pas toujours mon cas. J'apprends par expérience, en faisant des conneries parfois. Mooshkipet Je m'installe Inscrit le: 31/5/2013 Envois: 376 Karma: 529 Re: Quand une blonde fait le plein de sa Tesla Re: Quand une blonde fait le plein de sa Tesla 0 @Geronimo75

Je trouvais juste ça cocasse.

Comme l'histoire du gars qui se moque de son chien qui "perd" 10 mn à essayer d'attraper sa queue, et qui se rend compte qu'il vient de perdre 10 mn à regarder son chien en train d'essayer d'attraper sa queue.



Aucun jugement de valeur dans mes propos ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1452 Karma: 2478 Re: Quand une blonde fait le plein de sa Tesla Re: Quand une blonde fait le plein de sa Tesla 0 Non mais si le pistolet tombe, l’électricité va sortir et électrocuter tout le monde, elle sait ce qu'il se passe, elle l'a vu sur internet ! Mooshkipet Je m'installe Inscrit le: 31/5/2013 Envois: 376 Karma: 529 Re: Quand une blonde fait le plein de sa Tesla Re: Quand une blonde fait le plein de sa Tesla 0 @Jujube51

Ou alors, c'est un fan de Michel Boujenah bigone Je viens d'arriver Inscrit le: 12/2/2010 Envois: 90 Karma: 355 Re: Quand une blonde fait le plein de sa Tesla Re: Quand une blonde fait le plein de sa Tesla 1 Il fait le malin, mais j'aurais quand meme peur que ça deborde maintenant... Goth-Ame Je m'installe Inscrit le: 18/12/2017 Envois: 143 Karma: 147 En ligne ! Re: Quand une blonde fait le plein de sa Tesla Re: Quand une blonde fait le plein de sa Tesla 1 Jujube51



Aahhh un aigri ...



Pour ma part, ayant le rire très facile, j'aurais très certainement tout autant rigolé que le mec. Et il m'aurait fallu un bon moment avant de pouvoir aborder la femme sans justement me faire passer pour quelqu'un qui se fout d'elle.



Ok, filmer n'était pas obligatoire, mais au moins la femme n'a pas le visage en gros plan dans la vidéo, ce qui aurait pu lui porter préjudice.



J'aime avant tout Koreus pour ce type de vidéo, que celles qui partent inlassablement en débat sans fin dans les commentaires Aahhh un aigri ...Pour ma part, ayant le rire très facile, j'aurais très certainement tout autant rigolé que le mec. Et il m'aurait fallu un bon moment avant de pouvoir aborder la femme sans justement me faire passer pour quelqu'un qui se fout d'elle.Ok, filmer n'était pas obligatoire, mais au moins la femme n'a pas le visage en gros plan dans la vidéo, ce qui aurait pu lui porter préjudice.J'aime avant tout Koreus pour ce type de vidéo, que celles qui partent inlassablement en débat sans fin dans les commentaires nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 689 Karma: 1500 Re: Quand une blonde fait le plein de sa Tesla Re: Quand une blonde fait le plein de sa Tesla 3 Soit c'est fake et c'est pas drôle

Soit c'est méprisant et c'est encore moins drôle TasteDaLoko Je m'installe Inscrit le: 11/8/2015 Envois: 179 Karma: 261 Re: Quand une blonde fait le plein de sa Tesla Re: Quand une blonde fait le plein de sa Tesla 0 pourquoi devant une vidéo drole les gens sont encore aigris ?



Oui la vidéo est drôle, oui la situation est drôle, le mec n'a pas été méchant, il lui à même fait remarqué au lieu de juste la regarder ... il à même pris la peine de pas filmer son visage ...



Achetez vous une vie au lieu d'être aigris XD ck78180 Je m'installe Inscrit le: 11/3/2013 Envois: 336 Karma: 356 Re: Quand une blonde fait le plein de sa Tesla Re: Quand une blonde fait le plein de sa Tesla 1

@Mooshkipet

Qui est le plus futé:

- celle qui passe 10 mn à faire le plein de sa Tesla comme une voiture thermique?

- celui qui perd 10 mn à l'observer?

Une tesla en super chargeur ça prend 20 min pour une charge complète, il s'est peut être pas dit tout de suite qu'elle faisait ça. Citation :Une tesla en super chargeur ça prend 20 min pour une charge complète, il s'est peut être pas dit tout de suite qu'elle faisait ça. Povidone Je suis accro Inscrit le: 26/12/2013 Envois: 847 Karma: 51 Re: Quand une blonde fait le plein de sa Tesla Re: Quand une blonde fait le plein de sa Tesla 0 @MYRRZINN D'un côté quand tu recharges ton téléphone ou n'importe quel appareil électrique tu tiens pas le câble le temps de le recharger, ça paraît trivial que ce soit pareil avec une voiture électrique Hightonian Je viens d'arriver Inscrit le: 30/5/2017 Envois: 100 Karma: 169 Re: Quand une blonde fait le plein de sa Tesla Re: Quand une blonde fait le plein de sa Tesla 2 FAKE FAKE FAKE, FAKE FAKE FAKE, FAKE YOUR BOUTY !!! Kokoon Je m'installe Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 336 Karma: 227 Re: Quand une blonde fait le plein de sa Tesla Re: Quand une blonde fait le plein de sa Tesla 1 oui l’intonation c'est du cours Florent, un copié collé de Dujardin, ça serait une pub virale que ça ne m’étonnerais pas, en tout cas c'est une mise en scene (je suis vraiment un blasé de l'internet) stero Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 1001 Karma: 884 Re: Quand une blonde fait le plein de sa Tesla Re: Quand une blonde fait le plein de sa Tesla 0 Oui ok, elle sait pas, mais honnêtement, il y a pire ! au moins elle a une voiture électrique ! au lieu de se moquer, il peut simplement lui expliquer et lui donner un petit tutorial sur sa nouvelle voiture. Si ça se trouve, elle ne sait pas qu'elle peut définir une limite de chargement, qu'elle peut voir la vitesse de charge et le temps restant, voir même qu'elle peut rentrer chez elle pour la plugger dans son garage. Il n'y a pas vraiment de quoi se foutre de sa gueule comme ça. Kanpindon Je suis accro Inscrit le: 2/1/2017 Envois: 1414 Karma: 1071 En ligne ! Re: Quand une blonde fait le plein de sa Tesla Re: Quand une blonde fait le plein de sa Tesla 0 Moi je mélange un peu vos avis :



- d'un côté je trouve que le mec n'a pas été sympa de la laisser poireauter dix minutes avant de la prévenir



- cependant c'est le seul reproche que j'ai à lui faire : évidemment ça aurait été mieux qu'il se retienne de rire devant elle, mais à sa décharge c'est très difficile de contenir un fou rire



