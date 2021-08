Vidéo : Un avion de reconnaissance météorologique dans l'oeil de l'ouragan Ida Posté par Skwatek

Alors qu'il survole le Golfe du Mexique, un avion de reconnaissance météorologique se retrouve dans l'oeil de l'ouragan Ida de catégorie 4.







Vidéo (1mn28s) : Un avion dans l'oeil de l'ouragan Ida





Sur le même sujet :

Vidéo : Dans l'oeil de l'ouragan Michael Vidéo : L'oeil de l'ouragan Dorian Vidéo : Un avion dans l’oeil de l'ouragan Matthew Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation saihtam Je viens d'arriver Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 74 Karma: 98 Re: Un avion de reconnaissance météorologique dans l&apos... Re: Un avion de reconnaissance météorologique dans l&apos... 0 Le pilote est tellement à l'aise qu'il ferme même les yeux à la fin ^^.



En tout cas c'est très impressionnant comme vision. Tu dois faire de l'huile avant d'être au calme. Amiid Je viens d'arriver Inscrit le: 20/10/2008 Envois: 30 Karma: 259 Re: Un avion de reconnaissance météorologique dans l&apos... Re: Un avion de reconnaissance météorologique dans l&apos... 1



L'avion en question. L'avion en question. teletactica Je viens d'arriver Inscrit le: 24/6/2016 Envois: 53 Karma: 129 Re: Un avion de reconnaissance météorologique dans l&apos... Re: Un avion de reconnaissance météorologique dans l&apos... 0 Bukowski Je viens d'arriver Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 15 Re: Un avion de reconnaissance météorologique dans l&apos... Re: Un avion de reconnaissance météorologique dans l&apos... 0 Je parie qu'ils ont voyagé à l'oeil. Blizart Je m'installe Inscrit le: 13/5/2008 Envois: 406 Karma: 113 Re: Un avion de reconnaissance météorologique dans l&apos... Re: Un avion de reconnaissance météorologique dans l&apos... 0 Il serait temps de passer voir Olivier de cher Carglass. On peut voir des ronds noirs au marqueur où il y a des impacts sur les vitres AymericCaron Je suis accro Inscrit le: 23/6/2020 Envois: 1449 Karma: 653 En ligne ! Re: Un avion de reconnaissance météorologique dans l&apos... Re: Un avion de reconnaissance météorologique dans l&apos... 0

Ben bravo ! On dessine des nénés avec nos impôts ??? Remboursé !



) (Bon d'accord j'ai un peu modifié l'image Ben bravo ! On dessine des nénés avec nos impôts ??? Remboursé ! wilburn Je m'installe Inscrit le: 19/10/2012 Envois: 373 Karma: 348 Re: Un avion de reconnaissance météorologique dans l&apos... Re: Un avion de reconnaissance météorologique dans l&apos... 0 J'ai failli poster un " où qu'il est le ciel bleu et le calme de l’œil hein ?" . Bien fait d'avoir attendu la moitié de la vidéo ^^ Plus qu'à le refaire en sens inverse pour se poser . Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.