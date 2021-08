Vidéo : Diverses activités sportives avec une boule de bowling Posté par Skwatek

Plusieurs activités sportives en utilisant une boule de bowling.





Vidéo (2mn38s) : Divers sports avec une boule de bowling





Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2015 Karma: 3417 Re: Diverses activités sportives avec une boule de bowling 5 Absurde ! Manque de réalisme flagrant car il manque le Water-polo.

13 commentaires Auteur Conversation EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 650 Karma: 475 Re: Diverses activités sportives avec une boule de bowling Re: Diverses activités sportives avec une boule de bowling 0 Non Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2596 Karma: 1247 Re: Diverses activités sportives avec une boule de bowling Re: Diverses activités sportives avec une boule de bowling 0 TRES TRES TRES TRES TRES TRES TRES TRES TRES TRES TRES TRES long.

(comme ce commentaire) Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2015 Karma: 3417 Re: Diverses activités sportives avec une boule de bowling Re: Diverses activités sportives avec une boule de bowling 5 Absurde ! Manque de réalisme flagrant car il manque le Water-polo. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1454 Karma: 2484 Re: Diverses activités sportives avec une boule de bowling Re: Diverses activités sportives avec une boule de bowling 0 Et y a même pas le bowling, c'est con ... zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 913 Karma: 2996 Re: Diverses activités sportives avec une boule de bowling Re: Diverses activités sportives avec une boule de bowling 1 à 1'56: simulation or not simulation? Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 757 Karma: 1413 Re: Diverses activités sportives avec une boule de bowling Re: Diverses activités sportives avec une boule de bowling 1 L'humour anglais n'est pas mort !

WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2974 Karma: 9586 Re: Diverses activités sportives avec une boule de bowling Re: Diverses activités sportives avec une boule de bowling 0 Video un peu lourde…. Vecto971 Je viens d'arriver Inscrit le: 9/6/2020 Envois: 58 Re: Diverses activités sportives avec une boule de bowling Re: Diverses activités sportives avec une boule de bowling 1 J'ai les boules d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin Phanou6942 Je masterise ! Inscrit le: 16/12/2013 Envois: 3112 Karma: 721 Re: Diverses activités sportives avec une boule de bowling Re: Diverses activités sportives avec une boule de bowling 0 pour des sports mettant en jeu des balles/boules/ballons pourquoi pas. Mais les fléchettes et le tir à l'arc ... ?! Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 150 Karma: 644 Re: Diverses activités sportives avec une boule de bowling Re: Diverses activités sportives avec une boule de bowling 0 Le top du top aurait été de jeter la boule dans des quilles pour voir ce que ça ferait!!! kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2150 Karma: 4537 Re: Diverses activités sportives avec une boule de bowling Re: Diverses activités sportives avec une boule de bowling 0

@Phanou6942

pour des sports mettant en jeu des balles/boules/ballons pourquoi pas. Mais les fléchettes et le tir à l'arc ... ?!





Les fléchettes ! La meilleur partie de la vidéo, pour moi.



On s'y attend tellement... Citation :Les fléchettes ! La meilleur partie de la vidéo, pour moi.On s'y attend tellement... ricolh Je masterise ! Inscrit le: 7/3/2014 Envois: 2760 Karma: 448 Re: Diverses activités sportives avec une boule de bowling Re: Diverses activités sportives avec une boule de bowling 0 J'ai trouvé ça drôle, merci pour le partage dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2613 Karma: 6411 En ligne ! Re: Diverses activités sportives avec une boule de bowling Re: Diverses activités sportives avec une boule de bowling 0

ils en ont oublié un : Haut