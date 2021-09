Vidéo : Un QR code pour venir en aide aux accros du téléphone

Posté par -Flo-



L'addiction au smartphone est un phénomène psychologique grave qui prend de plus en plus d'ampleur dans nos sociétés occidentales et fait des ravages chez les jeunes. Une association a mis en place une initiative pour venir en aide à ces personnes en détresse, grâce à un QR code qu'il leur suffit de scanner pour sortir de cette spirale infernale. Bravo à eux.









Vidéo (8s) : QR code pour les accros au portable

