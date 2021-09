Vidéo : Un cycliste percuté par une roue à une intersection (Russie) Posté par Skwatek

Un cycliste est percuté par une roue qui se décroche d'une voiture à une intersection de Belgorod, en Russie.





Vidéo (48s) : Cycliste vs Roue





Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Adria Je viens d'arriver Inscrit le: 2/7/2019 Envois: 89 Karma: 120 Re: Un cycliste percuté par une roue à une intersection (... Re: Un cycliste percuté par une roue à une intersection (... 0 Insolite. millerf Je m'installe Inscrit le: 3/4/2012 Envois: 115 Karma: 91 Re: Un cycliste percuté par une roue à une intersection (... Re: Un cycliste percuté par une roue à une intersection (... 0 Elle vient d'où cette roue?! La voiture toute vieille circulait avec une roue a moitié dévissée et la clef en croix dessus?! Impossible... Pypsou Je suis accro Inscrit le: 2/10/2012 Envois: 628 Karma: 562 Re: Un cycliste percuté par une roue à une intersection (... Re: Un cycliste percuté par une roue à une intersection (... 1 D'aucun croirait qu'il claxonnait pour l'avertir (lol) mais non il le dépasse, merci de t'être décalé ... et bim ! pierrick_serge Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 241 Karma: 196 Re: Un cycliste percuté par une roue à une intersection (... Re: Un cycliste percuté par une roue à une intersection (... 1 C'est cela la roue libre? zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 917 Karma: 3027 Re: Un cycliste percuté par une roue à une intersection (... Re: Un cycliste percuté par une roue à une intersection (... 3 Le cycliste vivait sa meilleure vie mais la routourne a tourné FouTaquin Je viens d'arriver Inscrit le: 6/10/2020 Envois: 45 Re: Un cycliste percuté par une roue à une intersection (... Re: Un cycliste percuté par une roue à une intersection (... 0 Strike!! TruuuC Je m'installe Inscrit le: 23/1/2015 Envois: 171 Karma: 136 Re: Un cycliste percuté par une roue à une intersection (... Re: Un cycliste percuté par une roue à une intersection (... 1 Les sons, le décor, les voitures... On se croirait dans ArmA II saihtam Je viens d'arriver Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 76 Karma: 100 En ligne ! Re: Un cycliste percuté par une roue à une intersection (... Re: Un cycliste percuté par une roue à une intersection (... 0 GrossePatate Je suis accro Inscrit le: 14/2/2017 Envois: 933 Karma: 944 Re: Un cycliste percuté par une roue à une intersection (... Re: Un cycliste percuté par une roue à une intersection (... 0 On en parle de la Lada qui roule avec un croisillon sur sa roue arrière gauche ? NeZeiQei Je m'installe Inscrit le: 23/8/2020 Envois: 428 Karma: 358 En ligne ! Re: Un cycliste percuté par une roue à une intersection (... Re: Un cycliste percuté par une roue à une intersection (... 1 Super bien visé n'empêche. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.