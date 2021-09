Vidéo : La musique de Sweet Dreams jouée par des appareils électroniques Posté par -LeZ-

La musique de Sweet Dreams jouée par 8 appareils électroniques. Avec des yeux, c'est tout de suite plus sympathique.





Vidéo (2mn6s) : Sweet Dreams jouée par des appareils électroniques





Sur le même sujet :

Vidéo : Wannabe jouée avec des brosses à dents électriques Vidéo : Sweet Dreams Are Made Of Cheese (Ukulele) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 720 Karma: 2702 Re: La musique de Sweet Dreams jouée par des appareils él... Re: La musique de Sweet Dreams jouée par des appareils él... 1 (Are Made of This) parlait de ces objets Je ne savais pas que le titre complet Sweet Dreamsparlait de ces objets odyxo Je suis accro Inscrit le: 5/6/2008 Envois: 1461 Karma: 1350 Re: La musique de Sweet Dreams jouée par des appareils él... Re: La musique de Sweet Dreams jouée par des appareils él... 0 comme quoi la musique c'est que du bruit zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 918 Karma: 3034 Re: La musique de Sweet Dreams jouée par des appareils él... Re: La musique de Sweet Dreams jouée par des appareils él... 1 Moi je croyais que c'était "sweet dreams are made of cheese" Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3296 Karma: 1581 Re: La musique de Sweet Dreams jouée par des appareils él... Re: La musique de Sweet Dreams jouée par des appareils él... 0 Pas mal pour se brosser les dents en musique ! NeoTendar Je viens d'arriver Inscrit le: 3/1/2017 Envois: 57 Karma: 188 Re: La musique de Sweet Dreams jouée par des appareils él... Re: La musique de Sweet Dreams jouée par des appareils él... 1 @odyxo Plutôt du son, étant donné que le bruit est un son mais jugé indésirable MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1647 Karma: 2965 Re: La musique de Sweet Dreams jouée par des appareils él... Re: La musique de Sweet Dreams jouée par des appareils él... 0

C'est comme les "robots musiciens" des années 60 qui jouaient en play-back.

C'est totalement bidon. On peut faire croire que le son provient d'appareils électriques alors que c'est fait au synthé.C'est comme les "robots musiciens" des années 60 qui jouaient en play-back. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.