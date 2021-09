Vidéo : Un homme au téléphone s'assoit au bord d'une piscine Posté par Skwatek

Un homme au téléphone "décide" subitement de s'asseoir au bord d'une piscine. Et hop !







Vidéo (25s) : S'asseoir au bord d'une piscine





Adr1enb Re: Un homme au téléphone s'assoit au bord d'un... Avec le bruit de l'eau, son correspondant va imaginer qu'il vient de larguer une énorme pêche dans ses toilettes..

Nutell_moi Re: Un homme au téléphone s'assoit au bord d'un... Avec 50cm de fond en plus, c'était une couille en moins. CrazyCow Re: Un homme au téléphone s'assoit au bord d'un... Qui fait le malin tombe dans le ravin wilburn Re: Un homme au téléphone s'assoit au bord d'un... Nom de zeus, ce rattrapage au calme ^^ La sacoche n'a rien, et il retire sa chaussure et chaussette comme si de rien en continuant sa conversation ... Appelle ta femme après histoire de:p Adr1enb Re: Un homme au téléphone s'assoit au bord d'un... Avec le bruit de l'eau, son correspondant va imaginer qu'il vient de larguer une énorme pêche dans ses toilettes.. Baba-Yaga Re: Un homme au téléphone s'assoit au bord d'un... "C'est exactement ça que je voulais faire". psikopate Re: Un homme au téléphone s'assoit au bord d'un... @Baba-Yaga "et c'est pour cela que je l'ai posté " Plougaden Re: Un homme au téléphone s'assoit au bord d'un... Absorber par la piscine ? Non, juste par sa conversation... Barbatos Re: Un homme au téléphone s'assoit au bord d'un... Baba-Yaga C'est exactement ce à quoi j'ai pensé !



Gizmo091 Re: Un homme au téléphone s'assoit au bord d'un...

@CrazyCow

Qui fait le malin tombe dans le ravin



Mais non , le bassin Citation :Mais non , le bassin Squaller Je suis accro Inscrit le: 11/9/2015 Envois: 1316 Karma: 593 En ligne ! Re: Un homme au téléphone s'assoit au bord d'un... Re: Un homme au téléphone s'assoit au bord d'un... 0



... mais le poignet droit en revanche... ou le coude gauche. Bien rattrapé...