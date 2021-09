Vidéo : Un homme chante « A Change Is Gonna Come » chez un coiffeur

Auteur Conversation

kitsh

Je viens d'arriver Inscrit le: 28/5/2015 Envois: 44 Karma: 111 Re: Un homme chante « A Change Is Gonna Come » chez un co... Re: Un homme chante « A Change Is Gonna Come » chez un co... 2 Sans Autotune c’est quand même vraiment plus agréable non? Aaaah

Mr-poulet-du-33

Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 4164 Karma: 3004 Re: Un homme chante « A Change Is Gonna Come » chez un co... Re: Un homme chante « A Change Is Gonna Come » chez un co... 0 Par contre s'il voulait avoir la classe fallait éviter les tongs-chaussettes...

zoneh

Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 919 Karma: 3039 Re: Un homme chante « A Change Is Gonna Come » chez un co... Re: Un homme chante « A Change Is Gonna Come » chez un co... 1 La tondeuse à cheveux et le sèche cheveux auraient pu faire les cœurs au moins

roondar

Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1188 Karma: 3461 En ligne ! Re: Un homme chante « A Change Is Gonna Come » chez un co... Re: Un homme chante « A Change Is Gonna Come » chez un co... 2 Chanter comme ça sans lunettes noires, chapeau ^^

Bricci