Vidéo : Un alligator attrape et mange un drone (États-Unis)

Un alligator attrape et mange un drone en Floride. Une idée fumeuse…







Vidéo (30s) : Un alligator mange un drone





Top commentaires _hans Je m'installe Inscrit le: 19/6/2017 Envois: 169 Karma: 923 Re: Un alligator attrape et mange un drone (États-Unis) 11 C'est cool, l'alligator va bouffer du lithium ion. Qu'est ce que c'est drôle...

13 commentaires Auteur Conversation _hans Je m'installe Inscrit le: 19/6/2017 Envois: 169 Karma: 923 Re: Un alligator attrape et mange un drone (États-Unis) Re: Un alligator attrape et mange un drone (États-Unis) 11 C'est cool, l'alligator va bouffer du lithium ion. Qu'est ce que c'est drôle... ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1459 Karma: 2488 Re: Un alligator attrape et mange un drone (États-Unis) Re: Un alligator attrape et mange un drone (États-Unis) 0 Vu comment il fume, il va se taper une drone de gueule au reveil. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3942 Karma: 16250 Re: Un alligator attrape et mange un drone (États-Unis) Re: Un alligator attrape et mange un drone (États-Unis) 1 Pauvre bestiole... pas cool la batterie qui lui pète dans la gueule Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 724 Karma: 2732 Re: Un alligator attrape et mange un drone (États-Unis) Re: Un alligator attrape et mange un drone (États-Unis) 1 Moooh non, c'est un fake croco !



CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15746 Karma: 21503 Re: Un alligator attrape et mange un drone (États-Unis) Re: Un alligator attrape et mange un drone (États-Unis) 0 Pauvre bête... Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 7321 Karma: 3120 Re: Un alligator attrape et mange un drone (États-Unis) Re: Un alligator attrape et mange un drone (États-Unis) 1 Ils hurlent comme si c'était la mort pour le drone et rigolent comme des con quand il mange la batterie pfff. saihtam Je viens d'arriver Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 77 Karma: 106 Re: Un alligator attrape et mange un drone (États-Unis) Re: Un alligator attrape et mange un drone (États-Unis) 1 Température du lithium en fusion 180°C Pauvre bête...

fabiolerusse Je viens d'arriver Inscrit le: 6/12/2012 Envois: 86 Karma: 105 Re: Un alligator attrape et mange un drone (États-Unis) Re: Un alligator attrape et mange un drone (États-Unis) 0 RIP l'alligator… grrrrr gattaca Je m'installe Inscrit le: 5/9/2015 Envois: 280 Karma: 434 Re: Un alligator attrape et mange un drone (États-Unis) Re: Un alligator attrape et mange un drone (États-Unis) 0 Pauvre animal. Sérieusement, ce n'est pas parce que c'est un prédateur que c'est marrant de le voir se faire incinérer de l'intérieur PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11618 Karma: 11616 Re: Un alligator attrape et mange un drone (États-Unis) Re: Un alligator attrape et mange un drone (États-Unis) 1 Je suis déçu, je m'attendais à avoir une vue 4K de l'intérieur. Ca valait bien la peine... pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6800 Karma: 2056 Re: Un alligator attrape et mange un drone (États-Unis) Re: Un alligator attrape et mange un drone (États-Unis) 1 @_hans C'est cool, l'alligator va bouffer du lithium ion. Qu'est ce que c'est drôle... Personne ne lui a demandé de le croquer..

@_hans

C'est cool, l’alligator va bouffer du lithium ion. Qu'est ce que c'est drôle...

Adria Je viens d'arriver Inscrit le: 2/7/2019 Envois: 93 Karma: 122 Re: Un alligator attrape et mange un drone (États-Unis) Re: Un alligator attrape et mange un drone (États-Unis) 1 @Bricci Moooh non, c'est un fake croco ! Je vais naïvement croire à ta joyeuse version !

@Bricci

Moooh non, c'est un fake croco !







WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2975 Karma: 9590 Re: Un alligator attrape et mange un drone (États-Unis) Re: Un alligator attrape et mange un drone (États-Unis) 0