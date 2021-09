Vidéo : Un pêcheur nourrit un serpent en l'attirant depuis son kayak Posté par Koreus

Un pêcheur nourrit un serpent en l'attirant depuis son kayak à la surface d'un lac à Louisburg, au Kansas.



Vidéo () : Un pêcheur nourrit un serpent depuis son kayak





Sur le même sujet :

Vidéo : Un serpent dératiseur Vidéo : Un serpent essaie de voler un poisson dans une bourriche Vidéo : Un serpent boit à la bouteille Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Racoon Je viens d'arriver Inscrit le: 7/11/2018 Envois: 8 Re: Un pêcheur nourrit un serpent en l'attirant depu... Re: Un pêcheur nourrit un serpent en l'attirant depu... 1 A tous les herpétologistes en herbe, c'est quoi comme serpent? Et surtout est ce que c'est venimeux? SoreN Je m'installe Inscrit le: 16/11/2016 Envois: 387 Karma: 807 Re: Un pêcheur nourrit un serpent en l'attirant depu... Re: Un pêcheur nourrit un serpent en l'attirant depu... 0 incroyable ! ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1461 Karma: 2493 Re: Un pêcheur nourrit un serpent en l'attirant depu... Re: Un pêcheur nourrit un serpent en l'attirant depu... 0 Et paf il lui jette un drone dans la gueule, ah non il est pas con lui ! Khaas Je m'installe Inscrit le: 28/1/2011 Envois: 447 Karma: 1240 Re: Un pêcheur nourrit un serpent en l'attirant depu... Re: Un pêcheur nourrit un serpent en l'attirant depu... 2 J'adore comme il se tortille ! On sait jamais, que ce morceau de poisson se rebelle ! Archange Je m'installe Inscrit le: 13/6/2005 Envois: 109 Re: Un pêcheur nourrit un serpent en l'attirant depu... Re: Un pêcheur nourrit un serpent en l'attirant depu... 1 @Racoon Difficile d'être sûr mais selon les bandes, on dirait bien un mocassin d'eau. Venimeux (rarement mortel).

EDIT : au temps pour moi, selon l'auteur de la vidéo il s'agit d'une couleuvre d'eau (non venimeuse donc) Gyeongri Je suis accro Inscrit le: 7/2/2017 Envois: 960 Karma: 1169 Re: Un pêcheur nourrit un serpent en l'attirant depu... Re: Un pêcheur nourrit un serpent en l'attirant depu... 1

@Racoon

A tous les herpétologistes en herbe, c'est quoi comme serpent? Et surtout est ce que c'est venimeux?



J'ai google "serpent eau douce kansas", et ça m'a donné ça en premier résultat :

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Mocassin_d%27eau

et couleuvre d'eau en second résultat.



Au vu des photos, ça ressemble clairement à un mocassin d'eau. C'est un jeune car les adultes s'assombrissent en vieillissant, parfois au point qu'on ne distingue plus les bandes. L'espèce ne semble pas menacée et bien se porter. Voilà, merci internet et wikipédia, Citation :J'ai google "serpent eau douce kansas", et ça m'a donné ça en premier résultat :Au vu des photos, ça ressemble clairement à un mocassin d'eau. C'est un jeune car les adultes s'assombrissent en vieillissant, parfois au point qu'on ne distingue plus les bandes. L'espèce ne semble pas menacée et bien se porter. Voilà, merci internet et wikipédia, kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2152 Karma: 4544 En ligne ! Re: Un pêcheur nourrit un serpent en l'attirant depu... Re: Un pêcheur nourrit un serpent en l'attirant depu... 1

@Racoon

A tous les herpétologistes en herbe, c'est quoi comme serpent? Et surtout est ce que c'est venimeux?





Perso, je suis légèrement Herpétophobe, et j'ai tout de même trouvé ce serpent "mignon".



J'ai juste eut peur qu'il lui bouffe la main...



Après, je trouve le geste sympa de la part du pécheur. Citation :Perso, je suis légèrement Herpétophobe, et j'ai tout de même trouvé ce serpent "mignon".J'ai juste eut peur qu'il lui bouffe la main...Après, je trouve le geste sympa de la part du pécheur. EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 654 Karma: 483 En ligne ! Re: Un pêcheur nourrit un serpent en l'attirant depu... Re: Un pêcheur nourrit un serpent en l'attirant depu... 0 Moi si je vois ça arriver vers moi, je rame jusqu'à ce que j'ai quitté le pays. UltimateByte Je suis accro Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 891 Karma: 822 En ligne ! Re: Un pêcheur nourrit un serpent en l'attirant depu... Re: Un pêcheur nourrit un serpent en l'attirant depu... 0

@Khaas

J'adore comme il se tortille ! On sait jamais, que ce morceau de poisson se rebelle !



Idem.

- Le bout de poisson ou la bête : Immobile.

- Le serpent : Se tortille dans tous les sens et essaie de noyer le truc immobile qui ne se débat pas.



Drôlilol. Après je comprends pas trop le concept de nourrir un animal sauvage mais bon. Citation :Idem.- Le bout de poisson ou la bête : Immobile.- Le serpent : Se tortille dans tous les sens et essaie de noyer le truc immobile qui ne se débat pas.Drôlilol. Après je comprends pas trop le concept de nourrir un animal sauvage mais bon. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.