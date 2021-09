Vidéo : Quand tu prêtes ta voiture Tesla Model Y à un ami Posté par Koreus

En Floride, un homme prête sa voiture Tesla Model Y à un ami pour qu'il fasse un tour sur un parking, mais le conducteur freine trop tard et rentre dans une façade d'un entrepôt.





Vidéo (2mn47s) : Quand tu prêtes ta Tesla Model Y à un ami





psikopate Je suis accro Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 525 Karma: 1103 Re: Quand tu prêtes ta voiture Tesla Model Y à un ami Re: Quand tu prêtes ta voiture Tesla Model Y à un ami 0

juste un peu "mais le conducteur a roulé un peu trop vite"juste un peu Exotope Je m'installe Inscrit le: 30/12/2020 Envois: 456 Karma: 626 Re: Quand tu prêtes ta voiture Tesla Model Y à un ami Re: Quand tu prêtes ta voiture Tesla Model Y à un ami 2 "Quand tu prêtes ta voiture Tesla Model Y à un ami débile." Spectre_Swiss Je suis accro Inscrit le: 15/4/2013 Envois: 951 Karma: 595 Re: Quand tu prêtes ta voiture Tesla Model Y à un ami Re: Quand tu prêtes ta voiture Tesla Model Y à un ami 1 @psikopate : juste quelques "petits" km/h ^^

juste un peu "mais le conducteur a roulé un peu trop vite"juste un peu Exotope Je m'installe Inscrit le: 30/12/2020 Envois: 456 Karma: 626 Re: Quand tu prêtes ta voiture Tesla Model Y à un ami Re: Quand tu prêtes ta voiture Tesla Model Y à un ami 2 "Quand tu prêtes ta voiture Tesla Model Y à un ami débile." Spectre_Swiss Je suis accro Inscrit le: 15/4/2013 Envois: 951 Karma: 595 Re: Quand tu prêtes ta voiture Tesla Model Y à un ami Re: Quand tu prêtes ta voiture Tesla Model Y à un ami 1 @psikopate : juste quelques "petits" km/h ^^



PS: ton avatar, Cruis'n USA? makia Je m'installe Inscrit le: 1/12/2007 Envois: 215 Karma: 344 En ligne ! Re: Quand tu prêtes ta voiture Tesla Model Y à un ami Re: Quand tu prêtes ta voiture Tesla Model Y à un ami 2 WTF, les airbags se sont pas ouvert? poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3202 Karma: 921 Re: Quand tu prêtes ta voiture Tesla Model Y à un ami Re: Quand tu prêtes ta voiture Tesla Model Y à un ami 0 Si ça avait été n'importe quelle autre voiture qu'une Tesla il y aurait pas eu de vidéo, on s'en fou non ?



Sinon il va bien un peu vite, mais les freins ne semblent pas non plus très efficace vu la distance parcouru. PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11629 Karma: 11629 Re: Quand tu prêtes ta voiture Tesla Model Y à un ami Re: Quand tu prêtes ta voiture Tesla Model Y à un ami 0 C'était son ami. Kaggan Je m'installe Inscrit le: 10/3/2015 Envois: 196 Karma: 122 Re: Quand tu prêtes ta voiture Tesla Model Y à un ami Re: Quand tu prêtes ta voiture Tesla Model Y à un ami 0 @poiuytreza525 Ce qu'il s'est surtout passé c'est qu'il accélérer trop fort sur un terrain non adapté. A plus de 130-150 (à mon avis, vu l'élan), il a perdu toute motricité en passant et rebondissant sur la plaque d'égout. A partir de là, sa distance d'arrêt était déjà fumée. De plus, (dans ce qu'impose la loi française) à 130km/h, la distance de freinage est de 78m. Là, je suis à peut prêt sur qu'il allait au dessus de 130km/h, qu'il a perdu toute chance de s'arrêter une première fois en volant sur la plaque d'égout, qu'il a reperdu toute chance en montant sur l'herbe tout en explosant les pneus et les jantes.



Franchement niveau freinage, la Tesla est pas mal car malgré tout, il n'a pas non plus traversé le magasin. FanfanLaTulipe Je m'installe Inscrit le: 18/8/2017 Envois: 165 Karma: 239 Re: Quand tu prêtes ta voiture Tesla Model Y à un ami Re: Quand tu prêtes ta voiture Tesla Model Y à un ami 0 9 "OMG" seulement en 40 secondes ? Nul !



'murica... kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2157 Karma: 4545 Re: Quand tu prêtes ta voiture Tesla Model Y à un ami Re: Quand tu prêtes ta voiture Tesla Model Y à un ami 0



On va encore avoir le droit à la communauté du PMU de campagnes qui vont nous faire un discours sur l'immigration. Oulà ! Personne de couleur plus accident de voiture.On va encore avoir le droit à la communauté du PMU de campagnes qui vont nous faire un discours sur l'immigration. bigone Je viens d'arriver Inscrit le: 12/2/2010 Envois: 91 Karma: 363 En ligne ! Re: Quand tu prêtes ta voiture Tesla Model Y à un ami Re: Quand tu prêtes ta voiture Tesla Model Y à un ami 0 Cela ne serait pas arrivé avec l'autopilote... Washburn Je m'installe Inscrit le: 16/6/2014 Envois: 149 Karma: 252 En ligne ! Re: Quand tu prêtes ta voiture Tesla Model Y à un ami Re: Quand tu prêtes ta voiture Tesla Model Y à un ami 0

Moi j'ai l'impression que le mec est pas loin des 200 km/h mais on ne saura jamais.

Par contre les distances de freinages n'ont rien a voir avec la loi Française, le freinage ne sera pas le même avec une F1 et une citadine basique.

Moi j'ai l'impression que le mec est pas loin des 200 km/h mais on ne saura jamais.

Par contre les distances de freinages n'ont rien a voir avec la loi Française, le freinage ne sera pas le même avec une F1 et une citadine basique.

J'ai cherché sur google, ce modèle de Tesla fait le 100 a 0 en 35,8 mètres (source Zeperfs) et plie le O a 140 en 7,6 secondes , de quoi vite finir dans une vitrine.