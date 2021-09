Vidéo : Les astronautes de l'ISS font une soirée pizza Posté par Koreus

Thomas Pesquet et ses amis astronautes ont fait une petite soirée pizzas flottantes à bord de l'ISS.



Vidéo (1mn24s) : Soirée pizza dans l'ISS





Auteur Conversation EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 658 Karma: 494 Re: Les astronautes de l'ISS font une soirée pizza Re: Les astronautes de l'ISS font une soirée pizza 0 Tellement peur de la décompression qu'il n'ouvre même pas le capuchon du ketchup. lechatpotte Je viens d'arriver Inscrit le: 6/5/2014 Envois: 73 Karma: 129 Re: Les astronautes de l'ISS font une soirée pizza Re: Les astronautes de l'ISS font une soirée pizza 0 On voit les fils de pêche qui tiennent les galettes ! dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2619 Karma: 6449 Re: Les astronautes de l'ISS font une soirée pizza Re: Les astronautes de l'ISS font une soirée pizza 1 je m'attendais à un carnage avec le ketchup mais non ... déçu ! Minimarket Je masterise ! Inscrit le: 27/5/2014 Envois: 3154 Karma: 3868 Re: Les astronautes de l'ISS font une soirée pizza Re: Les astronautes de l'ISS font une soirée pizza 1



Prochaine étape Goth-Ame Je m'installe Inscrit le: 18/12/2017 Envois: 146 Karma: 156 Re: Les astronautes de l'ISS font une soirée pizza Re: Les astronautes de l'ISS font une soirée pizza 1 Comme quoi, la gravité nous est quand même bien pratique dans la vie de tous les jours ^^ Tempo123 Je viens d'arriver Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 68 Karma: 354 Re: Les astronautes de l'ISS font une soirée pizza Re: Les astronautes de l'ISS font une soirée pizza 0



Sérieusement, je n'en entends parler que pour du divertissement : Pesquet prend des photos, Pesquet fait les Jo, Pesquet fait une soirée pizza entre astronautes.

Et son travail là haut pour motiver les futures générations de scientifique, on en parle?



(désolé ca fait un peu coup de gueule en me relisant, mais il faut comprendre que je suis déçu que l'exposition médiatique d'un astronaute se réduise à la publication de vidéo drôles ou cocasses, mais extrêmement superficielles)



Edit : @Maurice95 et @corent2, je ne partage pas du tout votre avis. C'est justement par le divertissement qu'il faut intéresser le quidam. Je suis pour ma part les aventures de Pesquet, et je il y a une vraie difficulté à avoir des infos sérieuses sans être sur un site (très!) spécialisé. Du coup quand on passe son temps à avoir des vidéos de ce style c'est désespérant, on a l'impression qu'il ne fait que ca.

Les 2 minutes du peuple – Star trek - Le livreur – François Pérusse (Europe) Maurice95 Je m'installe Inscrit le: 23/3/2018 Envois: 475 Karma: 805 Re: Les astronautes de l'ISS font une soirée pizza Re: Les astronautes de l'ISS font une soirée pizza 0

@Tempo123

C'est pas pour défendre le personnage dont je ne suis pas particulièrement fan mais l'ISS c'est un laboratoire de pointe donc si tu veux avoir des informations sur les recherches menées la haut il faut aller sur des sites spécialisés, sur des sites humoristiques ou généralistes comme ici ce n'est pas tellement le lieu. Citation :C'est pas pour défendre le personnage dont je ne suis pas particulièrement fan mais l'ISS c'est un laboratoire de pointe donc si tu veux avoir des informations sur les recherches menées la haut il faut aller sur des sites spécialisés, sur des sites humoristiques ou généralistes comme ici ce n'est pas tellement le lieu. lvishd Je poste trop Inscrit le: 28/11/2010 Envois: 12574 Karma: 5394 Re: Les astronautes de l'ISS font une soirée pizza Re: Les astronautes de l'ISS font une soirée pizza 0 J'espère qu'ils ont donné un pourboire et une note de 5 étoiles au livreur! corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1462 Karma: 4003 Re: Les astronautes de l'ISS font une soirée pizza Re: Les astronautes de l'ISS font une soirée pizza 1 @Tempo123

Effectivement, les médias ont tendance à exposer des informations peu intellectuelles, et accessibles à tous.

Cependant, si tu n'as pas entendu parler de son travail dans l'ISS, c'est peut-être toi qui choisit mal les médias que tu consultes. kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2157 Karma: 4545 En ligne ! Re: Les astronautes de l'ISS font une soirée pizza Re: Les astronautes de l'ISS font une soirée pizza 0 Bricci



Rien de tel qu'un repas léger et équilibré !