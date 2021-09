Vidéo : 100 artistes font rouler des billes dans des animations 3D Posté par Koreus

100 artistes font rouler des billes dans un enchaînement d'animations en 3D.



Vidéo (13mn2s) : 100 artistes 3D font rouler des billes





Un chouia trop long, même si une bonne dizaine sont sympa a regarder.

Encore faut il trouver le bon public.



Encore faut il trouver le bon public. CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15765 Karma: 21545 Re: 100 artistes font rouler des billes dans des animatio... Re: 100 artistes font rouler des billes dans des animatio... 0 Quel boulot énorme pour arriver à ce résultat !



Mon préféré :



Magnifique !Quel boulot énorme pour arriver à ce résultat !Mon préféré :

@LAlias

Et à la fin, vous finissez avec une persistance rétinienne de mouvement.



@LAlias

Et à la fin, vous finissez avec une persistance rétinienne de mouvement.

autrement dit : putain wesh téma oh my god, ma tv descend toute seule ! la vie de mère wesh putain téma wesh téma

Dommage de faire ça en vidéo verticale... Quelle drôle de mode.

Play > Paramètres > Vitesse de lecture > 2

Très beau travail en tout cas !



Très beau travail en tout cas ! Siegfried Je suis accro Inscrit le: 25/1/2021 Envois: 553 Karma: 375 En ligne ! Re: 100 artistes font rouler des billes dans des animatio... Re: 100 artistes font rouler des billes dans des animatio... 0 Une de mes vidéo favorite cette année. C'est long mais on veut quand même aller au bout !

Impressionnant de voir comment à partir d'un concept simple, la créativité, le style l'univers arrivent à être si différents..

Et parmis ces univers la surprise de voir que certains ont eu quasiment les mêmes idées originales.



Je pense que ça doit être encore plus sympa pour les artiste qui ont contribué, de voir ce que les autres ont fait avec le même scénario, ça doit leur ouvrir l'esprit.