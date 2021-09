Vidéo : En France, plus d'1 conducteur sur 4 est atteint de « jettomanie » Posté par Olyer

En France, plus d'1 conducteur sur 4 est atteint de « jettomanie ». Et vous ?



Vidéo (46s) : La « jettomanie »





Vidéo : Chauffeur de taxi vs Client pollueur Vidéo : Motarde vs Automobilistes qui jettent leurs ordures Vidéo : Océan de plastique

psikopate : Sauf que la peau de banane ne fait pas trop de mal à l'environnement

dtclulu : @psikopate toi , t'as jamais joué à mario kart !

Roheniem : psikopate t'as jamais joué a mariokart ? c'est super dangereux sur une autoroute



Mopimoi : Vinci qui donne des leçons de pollution en prenant une banane en exemple... mouarf mouarf mouarf

Bricci : Ou sinon : Un chauffeur de Taxi vire son client parce qu'il a jeté une bouteille par la fenêtre





Un chauffeur de Taxi vire son client parce qu'il a jeté une bouteille par la fenêtre Akeshi Je viens d'arriver Inscrit le: 31/10/2014 Envois: 26 Karma: 52 Re: En France, plus d'1 conducteur sur 4 est atteint... Re: En France, plus d'1 conducteur sur 4 est atteint... 0



https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/12/vinci-condamne-a-une-amende-pour-avoir-deverse-du-beton-dans-la-seine_6032806_3244.html Vinci condamné à une amende pour avoir déversé du béton dans la Seine

La_Koukouille : Trouble très difficile à diagnostiquer car il est aussi lui même un symptôme que l'on retrouve dans une autre pathologie ôh combien courante : la connerie.