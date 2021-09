Vidéo : Deux femmes dans un parc ont remarqué un mec mignon sur une serviette (Sketch) Posté par Kilroy1

Dans un parc, deux femmes ont remarqué un mec mignon. Mais sa serviette rend l'une d'elles méfiante.



Vidéo (1mn27s) : Le fan de foot (Ladykracher)





Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 739 Karma: 2789 En ligne ! Re: Deux femmes dans un parc ont remarqué un mec mignon s... 7 Il aurait pu leur caresser les tresses après le football...

18 commentaires Auteur Conversation ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1464 Karma: 2496 Re: Deux femmes dans un parc ont remarqué un mec mignon s... Re: Deux femmes dans un parc ont remarqué un mec mignon s... 4 Une serviette qui fait führer auprès de la gente féminine ! Khaas Je m'installe Inscrit le: 28/1/2011 Envois: 448 Karma: 1248 Re: Deux femmes dans un parc ont remarqué un mec mignon s... Re: Deux femmes dans un parc ont remarqué un mec mignon s... 0 Mais...mais c'est...mais C'EST.......!

C'EST UN GROS BIDOU !



Beurk. Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 739 Karma: 2789 En ligne ! Re: Deux femmes dans un parc ont remarqué un mec mignon s... Re: Deux femmes dans un parc ont remarqué un mec mignon s... 7 Il aurait pu leur caresser les tresses après le football... Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3304 Karma: 1600 Re: Deux femmes dans un parc ont remarqué un mec mignon s... Re: Deux femmes dans un parc ont remarqué un mec mignon s... 3 Excellent La Chute ! Stromtooper Je viens d'arriver Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 50 Karma: 216 Re: Deux femmes dans un parc ont remarqué un mec mignon s... Re: Deux femmes dans un parc ont remarqué un mec mignon s... 2

Je prévois une attribution de quelques points Godwin dans les commentaires. J'ai ri !Je prévois une attribution de quelques points Godwin dans les commentaires. Baba-Yaga Rayon de Soleil Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 11308 Karma: 7855 Re: Deux femmes dans un parc ont remarqué un mec mignon s... Re: Deux femmes dans un parc ont remarqué un mec mignon s... 4 C'est pas un club de foot ? mayssmayss72 Je viens d'arriver Inscrit le: 1/12/2010 Envois: 57 Re: Deux femmes dans un parc ont remarqué un mec mignon s... Re: Deux femmes dans un parc ont remarqué un mec mignon s... 0 Alé le foute !!! kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2166 Karma: 4569 En ligne ! Re: Deux femmes dans un parc ont remarqué un mec mignon s... Re: Deux femmes dans un parc ont remarqué un mec mignon s... 2



J'y connais rien en foot, c'est un club connus ? Schlawiner Je viens d'arriver Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 83 Karma: 89 Re: Deux femmes dans un parc ont remarqué un mec mignon s... Re: Deux femmes dans un parc ont remarqué un mec mignon s... 0

@Bricci

Il aurait pu leur caresser les tresses après le football...

Citation : Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5818 Karma: 5571 Re: Deux femmes dans un parc ont remarqué un mec mignon s... Re: Deux femmes dans un parc ont remarqué un mec mignon s... 0 Pire que supporter de foot ?

Impossible. pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6805 Karma: 2054 Re: Deux femmes dans un parc ont remarqué un mec mignon s... Re: Deux femmes dans un parc ont remarqué un mec mignon s... 0 Le fait que cette "blague" se passe en Allemagne m'interpelle encore plus... Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3943 Karma: 16258 Re: Deux femmes dans un parc ont remarqué un mec mignon s... Re: Deux femmes dans un parc ont remarqué un mec mignon s... 0 @Baba-Yaga C'est un club de footre l'Europe à feu et à sang et les gens dans des camps de concentration. Rhododendron Je m'installe Inscrit le: 27/1/2016 Envois: 479 Karma: 4728 Re: Deux femmes dans un parc ont remarqué un mec mignon s... Re: Deux femmes dans un parc ont remarqué un mec mignon s... 0

@Chrys77

Excellent La Chute !

C'est clair.

Citation :C'est clair. tassadar44 Je suis accro Inscrit le: 9/10/2013 Envois: 549 Karma: 204 Re: Deux femmes dans un parc ont remarqué un mec mignon s... Re: Deux femmes dans un parc ont remarqué un mec mignon s... 0

Et son bouquin, Deutsche Geschichte, c'est sur l'histoire Allemande !

ça va un peu loin dans tous les cas dans le cliché, d'autant qu'on sait tous que les joueurs de foot sont les pires Il a un beau tatouage SS aussi sur ses petits pectosEt son bouquin, Deutsche Geschichte, c'est sur l'histoire Allemande !ça va un peu loin dans tous les cas dans le cliché, d'autant qu'on sait tous que les joueurs de foot sont les pires Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 32269 Karma: 10333 Re: Deux femmes dans un parc ont remarqué un mec mignon s... Re: Deux femmes dans un parc ont remarqué un mec mignon s... 0

@Baba-Yaga

C'est pas un club de foot ?



Si si, le SS Berchtesgaden! Citation :Si si, le SS Berchtesgaden! sidious88 Je viens d'arriver Inscrit le: 25/6/2014 Envois: 42 En ligne ! Re: Deux femmes dans un parc ont remarqué un mec mignon s... Re: Deux femmes dans un parc ont remarqué un mec mignon s... 0 @tassadar44

Les supporters, plutôt. gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 4477 Karma: 3573 En ligne ! Re: Deux femmes dans un parc ont remarqué un mec mignon s... Re: Deux femmes dans un parc ont remarqué un mec mignon s... 0

@tassadar44

Et son bouquin, Deutsche Geschichte, c'est sur l'histoire Allemande !







Et son sous-titre: "Basiswissen zum Mitreden" ("Connaissances de base pour animer le débat.")