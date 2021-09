Vidéo : Une moto se déplace seule dans un parking sous-terrain Posté par -Flo-

Pendant la nuit dans un parking, une moto s'approche d'elle-même de sa voisine de stationnement, une voiture, pour passer la nuit allongée à ses côtés. C'est meuuugnon !



Vidéo () : Une moto amoureuse d'une voiture (Brésil)





camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 744 Karma: 2621 Re: Une moto se déplace seule dans un parking sous-terrain Re: Une moto se déplace seule dans un parking sous-terrain 3

Désolé... pour ma vanne, je n'ai pas trouvé une meilleure image le démarreur :









PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11634 Karma: 11646 Re: Une moto se déplace seule dans un parking sous-terrain Re: Une moto se déplace seule dans un parking sous-terrain 2 Si ça n'avait pas été filmé, ça aurait difficile à croire ^^ dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2624 Karma: 6471 Re: Une moto se déplace seule dans un parking sous-terrain Re: Une moto se déplace seule dans un parking sous-terrain 1 Vous navigateur est trop vieux gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 4480 Karma: 3574 Re: Une moto se déplace seule dans un parking sous-terrain Re: Une moto se déplace seule dans un parking sous-terrain 1



Edit: ok j'ai trouvé!

Edit: ok j'ai trouvé!

On veut voir la gueule des petits !Edit: ok j'ai trouvé! CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15767 Karma: 21557 En ligne ! Re: Une moto se déplace seule dans un parking sous-terrain Re: Une moto se déplace seule dans un parking sous-terrain 0 Adria Je viens d'arriver Inscrit le: 2/7/2019 Envois: 98 Karma: 124 Re: Une moto se déplace seule dans un parking sous-terrain Re: Une moto se déplace seule dans un parking sous-terrain 0 C'est totalement improbable !

Je m'adresse aux experts en assurance de Koreus, comment ça se passerai en France? Qui perd son bonus?

MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1664 Karma: 2983 Re: Une moto se déplace seule dans un parking sous-terrain Re: Une moto se déplace seule dans un parking sous-terrain 0 Pauvre motarde, son engin sent le Calvados. Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2327 Karma: 2911 En ligne ! Re: Une moto se déplace seule dans un parking sous-terrain Re: Une moto se déplace seule dans un parking sous-terrain 0 La moto n'a pas qu'un problème de démarreur.

Elle a aussi un problème avec le coupe-circuit relié à la béquille latérale

Il y a normalement une sécurité dès lors que la béquille latérale est déployée.

@MYRRZINN Et le motard s'est coincé la botte dans un silex.