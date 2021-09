Vidéo : Quand un chien panique à la terrasse d'un bar Posté par Skwatek

Un chien tenu en laisse se met à paniquer à la terrasse d'un bar. Gros bordel !





Vidéo (36s) : Panique d'un chien à la terrasse d'un bar





Auteur Conversation Khaas Je m'installe Inscrit le: 28/1/2011 Envois: 449 Karma: 1247 Re: Quand un chien panique à la terrasse d'un bar Re: Quand un chien panique à la terrasse d'un bar 2 Toute cette mousse par terre... Un petit "âmes sensibles s'abstenir" aurait été préférable Koreus ! Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 742 Karma: 2820 Re: Quand un chien panique à la terrasse d'un bar Re: Quand un chien panique à la terrasse d'un bar 1 Au risque d'en lasser certain(e)s, mais en même temps, c'est ma semaine avec @MYRRZINN : Mon chien préfère les airs à la mode. Sauvage Je viens d'arriver Inscrit le: 27/9/2020 Envois: 13 Re: Quand un chien panique à la terrasse d'un bar Re: Quand un chien panique à la terrasse d'un bar 0 Je pense qu'il a soif lui aussi. Desinvolte Je suis accro Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 828 Karma: 422 Re: Quand un chien panique à la terrasse d'un bar Re: Quand un chien panique à la terrasse d'un bar 0 il a fait la guerre du vetnam ce chien.. maxbren Je m'installe Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 153 Karma: 628 Re: Quand un chien panique à la terrasse d'un bar Re: Quand un chien panique à la terrasse d'un bar 0 Il a imité son maitre en soirée juste avant que celui-ci se casse le pied. Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3307 Karma: 1611 Re: Quand un chien panique à la terrasse d'un bar Re: Quand un chien panique à la terrasse d'un bar 0 kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2168 Karma: 4576 En ligne ! Re: Quand un chien panique à la terrasse d'un bar Re: Quand un chien panique à la terrasse d'un bar 0



Plus sérieusement, le chien c'est assis calmement et son maître ne c'est pas énervé contre lui.





Plus sérieusement, le chien c'est assis calmement et son maître ne c'est pas énervé contre lui.

Pour le reste, ce sont des choses qui peuvent arriver. Pfff Dire qu'avec une petite cage et un bon coup de claquette sur le museau il n'aurait rien fait.Plus sérieusement, le chien c'est assis calmement et son maître ne c'est pas énervé contre lui.Pour le reste, ce sont des choses qui peuvent arriver.