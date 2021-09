Vidéo : Warner Bros dévoile la première bande-annonce de Matrix 4 : Resurrections Posté par Koreus

Warner Bros. Pictures vient de dévoiler la première bande-annonce de Matrix Resurrections, le 4eme opus de la série.



Vidéo (3mn5s) : Matrix Resurrections (Trailer)





Ceriug Je suis accro Inscrit le: 22/1/2012 Envois: 542 Karma: 670 Re: Warner Bros dévoile la première bande-annonce de Matr... Re: Warner Bros dévoile la première bande-annonce de Matr... 0 Ah, ils ont laissé tomber les vêtements en cuir! Geronimo75 Je viens d'arriver Inscrit le: 14/6/2019 Envois: 82 Karma: 135 En ligne ! Re: Warner Bros dévoile la première bande-annonce de Matr... Re: Warner Bros dévoile la première bande-annonce de Matr... 0 Déception (nom féminin) : sentiment que l'on éprouve après avoir attendu ce moment depuis tant d'années pour... ça. kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2171 Karma: 4579 Re: Warner Bros dévoile la première bande-annonce de Matr... Re: Warner Bros dévoile la première bande-annonce de Matr... 3

@Geronimo75

Déception (nom féminin) : sentiment que l'on éprouve après avoir attendu ce moment depuis tant d'années pour... ça.





Mouais à chaud comme ça ? sans l'avoir vue ?!



Nan perso, je lui laisserais volontiers sa chance.



Je serais peut être déçus après, mais la bande annonce ne me rebute pas à ce point.



Mouais à chaud comme ça ? sans l'avoir vue ?!

Nan perso, je lui laisserais volontiers sa chance.

Je serais peut être déçus après, mais la bande annonce ne me rebute pas à ce point.

La musique y ait peut être pour quelque chose. LeFrenchi Je masterise ! Inscrit le: 13/1/2008 Envois: 3363 Karma: 946 Re: Warner Bros dévoile la première bande-annonce de Matr... Re: Warner Bros dévoile la première bande-annonce de Matr... 0 Ca a l'air d'être un bon film d'action pas plus. Mais j'espère me tromper... dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2627 Karma: 6479 En ligne ! Re: Warner Bros dévoile la première bande-annonce de Matr... Re: Warner Bros dévoile la première bande-annonce de Matr... 0 y a bcp de pilules bleues au début , j'espère qu'il y en a au moins une rouge ! SeyoS Je m'installe Inscrit le: 19/3/2012 Envois: 216 Karma: 540 En ligne ! Re: Warner Bros dévoile la première bande-annonce de Matr... Re: Warner Bros dévoile la première bande-annonce de Matr... 0 Mais c'est quoi ces effets spéciaux à 2 balles ??? La première scène, j'ai cru que c'était une blague. Gyeongri Je suis accro Inscrit le: 7/2/2017 Envois: 961 Karma: 1171 Re: Warner Bros dévoile la première bande-annonce de Matr... Re: Warner Bros dévoile la première bande-annonce de Matr... 0

@SeyoS

Mais c'est quoi ces effets spéciaux à 2 balles ??? La première scène, j'ai cru que c'était une blague.



Peut-être que c'est volontaire ? Peut-être que ça se situe dans une matrice ?:o Citation :Peut-être que c'est volontaire ? Peut-être que ça se situe dans une matrice ?:o EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 660 Karma: 495 En ligne ! Re: Warner Bros dévoile la première bande-annonce de Matr... Re: Warner Bros dévoile la première bande-annonce de Matr... 0 Espérer le meilleur, s'attendre au pire. adica Je m'installe Inscrit le: 2/8/2016 Envois: 149 Karma: 260 En ligne ! Re: Warner Bros dévoile la première bande-annonce de Matr... Re: Warner Bros dévoile la première bande-annonce de Matr... 0



Sûrement un bon film sci-fi d'action et divertissant, tout comme l'étaient plus ou moins les 3 premiers Reregarder les premiers pour vous rafraichir la mémoire avant de juger ce trailer, surtout ceux qui ne l'ont plus vu depuis longtemps et 'pensent' en garder un excellent souvenir Nostalgie : Sentiment de regret des temps passés ou de lieux disparus ou devenus lointains, auxquels on associe des sensations agréables..Sûrement un bon film sci-fi d'action et divertissant, tout comme l'étaient plus ou moins les 3 premiersReregarder les premiers pour vous rafraichir la mémoire avant de juger ce trailer, surtout ceux qui ne l'ont plus vu depuis longtemps et 'pensent' en garder un excellent souvenir SeyoS Je m'installe Inscrit le: 19/3/2012 Envois: 216 Karma: 540 En ligne ! Re: Warner Bros dévoile la première bande-annonce de Matr... Re: Warner Bros dévoile la première bande-annonce de Matr... 0 @Gyeongri

Ah ca serait une bonne piste ! J'espère, en tout cas ! Olyer Je suis accro Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 1320 Karma: 1581 En ligne ! Re: Warner Bros dévoile la première bande-annonce de Matr... Re: Warner Bros dévoile la première bande-annonce de Matr... 0 Moi je suis hypé de fou... Tellement hâte de voir le film...

Ah ca serait une bonne piste ! J'espère, en tout cas ! Olyer Je suis accro Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 1320 Karma: 1581 En ligne ! Re: Warner Bros dévoile la première bande-annonce de Matr... Re: Warner Bros dévoile la première bande-annonce de Matr... 0 Moi je suis hypé de fou... Tellement hâte de voir le film... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.