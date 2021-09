Vidéo : Le club de foot CF Fuenlabrada choisit une musique inadaptée pour la vidéo de présentation d'un joueur Posté par Karalol

Le club espagnol Fuenlabrada a choisi une drôle de musique pour souhaiter la bienvenue à son joueur Stéphane Mbia. Ou comment insulter un joueur sans le vouloir



Vidéo (17s) : Le footballeur Stéphane Mbia insultée en chanson dans sa vidéo de présentation





Sur le même sujet :

Vidéo : Thauvin insulté à l'aéroport de Lille Vidéo : Un footballeur fond en larmes après avoir été insulté Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Tempo123 Je viens d'arriver Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 70 Karma: 355 Re: Le club de foot CF Fuenlabrada choisit une musique in... Re: Le club de foot CF Fuenlabrada choisit une musique in... 0 Une musique dont le PSG pourrait bien s'inspirer Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 746 Karma: 2848 En ligne ! Re: Le club de foot CF Fuenlabrada choisit une musique in... Re: Le club de foot CF Fuenlabrada choisit une musique in... 4



En tous cas, encore une bonne pub pour les cours de langues ! Comme celle-ci :





[Pub] I want to fuck you in the ass ! Bah en France, ça choque parce qu'on comprend les paroles, mais pour un étranger, ça passe !En tous cas, encore une bonne pub pour les cours de langues ! Comme celle-ci :[Pub] I want to fuck you in the ass ! Zebuel Je viens d'arriver Inscrit le: 26/10/2016 Envois: 7 Re: Le club de foot CF Fuenlabrada choisit une musique in... Re: Le club de foot CF Fuenlabrada choisit une musique in... 0

@Bricci

Bah en France, ç a choque parce qu'on comprend les paroles, mais pour un étranger, ça passe !



En tous cas, encore une bonne pub pour les cours de langues ! Comme celle-ci :







Ouuhhh, je viens de remonter le temps de quelques années là ! Citation : kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2175 Karma: 4624 En ligne ! Re: Le club de foot CF Fuenlabrada choisit une musique in... Re: Le club de foot CF Fuenlabrada choisit une musique in... 0



- 1 : qu'il se plante de chanson.

- 2 : que la chanson existe.



Euh, alors y'a 2 trucs de choquant du coup là...- 1 : qu'il se plante de chanson.- 2 : que la chanson existe. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.