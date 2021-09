Vidéo : Une danseuse chorégraphie des objets détruits par une presse hydraulique Posté par -Flo-

Smac McCreanor reproduit avec les mouvements de son corps des objets écrasés par une presse hydraulique. Il y a de l’idée !



Vidéo (4mn31s) : Imitation d'objets détruits par une presse hydraulique





Vidéo : Plier une feuille plus de 7 fois avec une presse hydraulique Vidéo : Nokia 3310 vs Presse hydraulique

13 commentaires Auteur Conversation Pam_en_Personne Je m'installe Inscrit le: 23/1/2015 Envois: 110 Karma: 201 Re: Une danseuse chorégraphie des objets détruits par une... Re: Une danseuse chorégraphie des objets détruits par une... 5 J'ai trouvé cela excellent! Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 747 Karma: 2861 Re: Une danseuse chorégraphie des objets détruits par une... Re: Une danseuse chorégraphie des objets détruits par une... 1 - Et sinon, toi, tu fais quoi dans la vie ?

- Alors...T'es pressé ? Mahad Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 2786 Karma: 2177 Re: Une danseuse chorégraphie des objets détruits par une... Re: Une danseuse chorégraphie des objets détruits par une... 0 Vous navigateur est trop vieux Vassili44 Je suis accro Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 809 Karma: 967 Re: Une danseuse chorégraphie des objets détruits par une... Re: Une danseuse chorégraphie des objets détruits par une... 2 Les chorégraphies sont excellentes et on sent bien qu'elle s'éclate (sans jeu de mots). gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 387 Karma: 846 Re: Une danseuse chorégraphie des objets détruits par une... Re: Une danseuse chorégraphie des objets détruits par une... 0 Quand on a rien à dire on s'écrase! WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2978 Karma: 9599 Re: Une danseuse chorégraphie des objets détruits par une... Re: Une danseuse chorégraphie des objets détruits par une... 0 C’est bon mais c’est long. Olyer Je suis accro Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 1351 Karma: 1616 Re: Une danseuse chorégraphie des objets détruits par une... Re: Une danseuse chorégraphie des objets détruits par une... 3



Par contre, je suis effrayé par le nombre et le type d'objets détruits par la presse... Mais sérieusement qui se mate des écrasements d'objets par des presses hydrauliques, c'est quand même inquiétant je trouve... Elle a réussi à faire truc sympa à partir d'une expérience totalement inutile et stupide. Cool...Par contre, je suis effrayé par le nombre et le type d'objets détruits par la presse... Mais sérieusement qui se mate des écrasements d'objets par des presses hydrauliques, c'est quand même inquiétant je trouve... Schau Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1558 Karma: 1571 Re: Une danseuse chorégraphie des objets détruits par une... Re: Une danseuse chorégraphie des objets détruits par une... 2 Qui a regardé jusqu'au bout?



L'idée est sympa et elle est douée... mais quand j'ai vu la durée de la vidéo après 20 secondes j'ai quitté... Spectre_Swiss Je suis accro Inscrit le: 15/4/2013 Envois: 952 Karma: 596 Re: Une danseuse chorégraphie des objets détruits par une... Re: Une danseuse chorégraphie des objets détruits par une... 0 @Olyer : Je suis déjà rester croché sur une vidéo de presse-hydraulique où le gars compressait des cubes de différentes matières (tungstène, fibre de carbone, acier, etc...) et de voir ces différentes matières réagir différemment (compression, élasticité, dureté, etc...) reste instructif mais aussi un tant soit peu attractif.



Edit: @Schau : 30 secondes... Soyarow Je m'installe Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 118 Karma: 282 Re: Une danseuse chorégraphie des objets détruits par une... Re: Une danseuse chorégraphie des objets détruits par une... 0 SUPER ! _____ _ nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 691 Karma: 1548 Re: Une danseuse chorégraphie des objets détruits par une... Re: Une danseuse chorégraphie des objets détruits par une... 0 C'était sympa mais, personne lui a dit que le confinement était fini ? UltimateByte Je suis accro Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 898 Karma: 832 Re: Une danseuse chorégraphie des objets détruits par une... Re: Une danseuse chorégraphie des objets détruits par une... 0

Spectre_Swiss Ok pourquoi pas et la compression d'un petit poney ça t'intéresse? Ok pourquoi pas et la compression d'un petit poney ça t'intéresse?