Vidéo : L’autoroute A9 se transforme en torrent d’eau après de très fortes précipitations (Gard) Posté par Pettoman

Un orage a stationné au Sud de Nimes… Déversant 250mm en 3h et transformant l’A9 en torrent d’eau !



Vidéo (21s) : L’A9 devient un torrent d’eau (Nîmes)





stero Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 1003 Karma: 890 Re: L'autoroute A9 se transforme en torrent d'eau après d... Re: L'autoroute A9 se transforme en torrent d'eau après d... 1 Merci de dire à la rivière qu'elle fait fausse route et elle est même pas passée au péage ! PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 676 Karma: 785 Re: L'autoroute A9 se transforme en torrent d'eau après d... Re: L'autoroute A9 se transforme en torrent d'eau après d... 1 En même temps, que font tous ces camions et voitures dans le fleuve ? saihtam Je viens d'arriver Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 83 Karma: 119 Re: L'autoroute A9 se transforme en torrent d'eau après d... Re: L'autoroute A9 se transforme en torrent d'eau après d... 1

Pour celles et ceux que ça intéresse, le résumé du rapport du GIEC



https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf et c'est pas près de s'arrêter...Pour celles et ceux que ça intéresse, le résumé du rapport du GIEC Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 154 Karma: 653 Re: L'autoroute A9 se transforme en torrent d'eau après d... Re: L'autoroute A9 se transforme en torrent d'eau après d... 1 Sacré flot de circulation! Gwylom Je viens d'arriver Inscrit le: 6/9/2010 Envois: 10 Re: L'autoroute A9 se transforme en torrent d'eau après d... Re: L'autoroute A9 se transforme en torrent d'eau après d... 1 Ce serait quoi votre réaction du coup ? Sortir de la voiture et se réfugier quelque part ? Attendre dans la voiture ? A quel moment c'est trop dangereux de rester dedans ? gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 4533 Karma: 3625 En ligne ! Re: L'autoroute A9 se transforme en torrent d'eau après d... Re: L'autoroute A9 se transforme en torrent d'eau après d... 0 @Gwylom Au choix: rester dans la voiture au risque de se faire submerger, ou sortir et se faire emporter à coup sûr, ... le mieux c'est d'écouter les alertes météo et d'accepter de reporter son voyage quitte à ce que ce soit une fausse alerte. _hans Je m'installe Inscrit le: 19/6/2017 Envois: 170 Karma: 988 Re: L'autoroute A9 se transforme en torrent d'eau après d... Re: L'autoroute A9 se transforme en torrent d'eau après d... 0

@Gwylom

Ce serait quoi votre réaction du coup ? Sortir de la voiture et se réfugier quelque part ? Attendre dans la voiture ? A quel moment c'est trop dangereux de rester dedans ?



Suivre Mike Horn ou Bear Grylls si je les aperçois.



Suivre Mike Horn ou Bear Grylls si je les aperçois. Vassili44 Je suis accro Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 812 Karma: 971 Re: L'autoroute A9 se transforme en torrent d'eau après d... Re: L'autoroute A9 se transforme en torrent d'eau après d... 0

@Gwylom

Ce serait quoi votre réaction du coup ? Sortir de la voiture et se réfugier quelque part ? Attendre dans la voiture ? A quel moment c'est trop dangereux de rester dedans ?



Essayer de sortir de la voiture, voir que je ne peux pas, rentrer dans la voiture, paniquer et pleurer. Azymute Je suis accro Inscrit le: 29/1/2012 Envois: 902 Karma: 741 En ligne ! Re: L'autoroute A9 se transforme en torrent d'eau après d... Re: L'autoroute A9 se transforme en torrent d'eau après d... 0 @Gwylom Sortir de la voiture et faire la planche splito95 Je viens d'arriver Inscrit le: 19/10/2020 Envois: 25 Karma: 93 Re: L'autoroute A9 se transforme en torrent d'eau après d... Re: L'autoroute A9 se transforme en torrent d'eau après d... 0

Holala toute cette flotte !



https://www.dailymotion.com/video/x4pnm1 Ça m'a fait penser aux guignols avec Bachelot XDHolala toute cette flotte ! Kailyana Je suis accro Inscrit le: 22/12/2010 Envois: 626 Karma: 668 Re: L'autoroute A9 se transforme en torrent d'eau après d... Re: L'autoroute A9 se transforme en torrent d'eau après d... 0 Il faut développer les voitures amphibie.