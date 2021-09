Vidéo : Des fraudeurs à l'assurance tombent sur la mauvaise voiture

Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 746 Karma: 2631

Re: Des fraudeurs à l'assurance tombent sur la mauva... Re: Des fraudeurs à l'assurance tombent sur la mauva... 2 J'aime bien la réaction abusé de son pote : "OH MON DIEU!!!! IL A ÉTÉ PERCUT... ah en fait non, je me casse, bonne soirée à tous et à demain poto"