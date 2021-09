Vidéo : Un enfant pendu avec sa tête coincée dans une barrière Posté par THSSS

Un enfant avec la tête coincée dans une barrière qui se soulève.



Vidéo (47s) : Enfant vs Barrière





Vidéo : Un bébé s'évade en escaladant deux barrières de sécurité Vidéo : Maman et ses enfants en quad vs Barrière Vidéo : Tête coincée entre un wagon et un quai (Argentine)

10 commentaires Auteur Conversation Minuit Je viens d'arriver Inscrit le: 12/7/2019 Envois: 71 Karma: 248 Re: Un enfant pendu avec sa tête coincée dans une barrièr... Re: Un enfant pendu avec sa tête coincée dans une barrièr... 5 Au moins comme ça il est pas sur la route quand la voiture passe tictof Je suis accro Inscrit le: 9/8/2007 Envois: 778 Karma: 417 Re: Un enfant pendu avec sa tête coincée dans une barrièr... Re: Un enfant pendu avec sa tête coincée dans une barrièr... 0 Quand, en cuisinant, l'eau de sa casserole débordera, cette dame soufflera certainement dessus pour tenter de la rafraîchir plutôt que de la sortir du feu...



@tictof

Quand, en cuisinant, l'eau de sa casserole débordera, cette dame soufflera certainement dessus pour tenter de la rafraîchir plutôt que de la sortir du feu...

Des fois, le comportement des gens me dépasse. Oui, je sais, c'est dans le stress du moment mais quand même...

Je comprends pas très bien où tu veux en venir... je trouve que la réaction de la maman est plutôt censée ici. Elle essaie de soutenir l'enfant pour qu'il ne s'étrangle pas sous son poids et puisse éventuellement se dégager la tête. Ça me semble bien la première chose à faire.

(Et si je reprends ton analogie, souffler sur la casserole pour l'empêcher de déborder est plus efficace comme première mesure que la retirer précipitamment du feu au risque d'en mettre encore plus partout...)

Quand, en cuisinant, l'eau de sa casserole débordera, cette dame soufflera certainement dessus pour tenter de la rafraîchir plutôt que de la sortir du feu...



Des fois, le comportement des gens me dépasse. Oui, je sais, c'est dans le stress du moment mais quand même...



Je comprends pas très bien où tu veux en venir... je trouve que la réaction de la maman est plutôt censée ici. Elle essaie de soutenir l'enfant pour qu'il ne s'étrangle pas sous son poids et puisse éventuellement se dégager la tête. Ça me semble bien la première chose à faire.



kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2178 Karma: 4646 Re: Un enfant pendu avec sa tête coincée dans une barrièr... Re: Un enfant pendu avec sa tête coincée dans une barrièr... 1



Je reste dubitatifs quant à la mère.

Mouais... Effectivement, elle a eut un bon réflexe en le portant.



Mais, entre laisser ses gamins passer entre les barreaux.



Et le : "c'est bon le gosse et vivant... Vite ! Mon portable !"



Elle est pas dans mon top 1 des mères de l'année. Déjà en lisant le titre me suis dis : "mais est ce que j'ai vraiment envie de voir ça, moi ?"Je reste dubitatifs quant à la mère.Mouais... Effectivement, elle a eut un bon réflexe en le portant.Mais, entre laisser ses gamins passer entre les barreaux.Et le : "c'est bon le gosse et vivant... Vite ! Mon portable !"Elle est pas dans mon top 1 des mères de l'année. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1483 Karma: 2548 Re: Un enfant pendu avec sa tête coincée dans une barrièr... Re: Un enfant pendu avec sa tête coincée dans une barrièr... 0 Oh c'est trop compliqué de passer à côté de la barrière, passe à travers mon fils !



Maintenant faudrait comprendre pourquoi elle n'a pas prise la porte qu'on voit à droite à la fin ... Normalement pour des raisons de sécurité y a toujours un bouton pour l'ouvrir si tu viens de l'intérieur (à moins qu'elle vient de l'extérieur mais dans ce cas là, qu'est-ce qu'elle fout là...) pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6813 Karma: 2047 Re: Un enfant pendu avec sa tête coincée dans une barrièr... Re: Un enfant pendu avec sa tête coincée dans une barrièr... 0 Et comme toujours on a ici tous les parents modèles qui font toujours tout comme il faut avec leurs enfants sans jamais faire d’erreur.. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.