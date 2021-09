Vidéo : Un livreur disparait sous un chargement de fruits Posté par Skwatek

Un livreur disparait sous un chargement de fruits en ouvrant la remorque de son camion.







Vidéo (16s) : Livreur vs Chargement de fruits





Il est tombé dans les pommes !!!!



Quoi que... les pommes sont tombées dans l'humain...



On me voit, on me voit plus... gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 4542 Karma: 3643 Re: Un livreur disparait sous un chargement de fruits Re: Un livreur disparait sous un chargement de fruits 0 Il va bien, au moins ? maxbren Je m'installe Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 154 Karma: 629 Re: Un livreur disparait sous un chargement de fruits Re: Un livreur disparait sous un chargement de fruits 0 "Très chers clients, très chères clientes, en raison de la crise sanitaire, ya p'lu de pomme" alfosynchro J'aime glander ici Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 9220 Karma: 4062 Re: Un livreur disparait sous un chargement de fruits Re: Un livreur disparait sous un chargement de fruits 0 Le rêve d'une des millions de personnes qui meurent de faim dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1795 Karma: 6772 Re: Un livreur disparait sous un chargement de fruits Re: Un livreur disparait sous un chargement de fruits 3



La genèse d'un nouveau super-héros



dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2630 Karma: 6495 Re: Un livreur disparait sous un chargement de fruits Re: Un livreur disparait sous un chargement de fruits 1 déjà vu ... newton nous avait déjà fait le coup ... masaya Je suis accro Inscrit le: 28/5/2015 Envois: 798 Karma: 532 Re: Un livreur disparait sous un chargement de fruits Re: Un livreur disparait sous un chargement de fruits 0 Elle n'a pas genre 10 ans cette vidéo?