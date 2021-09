Vidéo : Une construction souple avec des pièces de LEGO Posté par Koreus

Une construction souple avec 685 pièces de LEGO.



Vidéo (3mn24s) : Construction souple en LEGO





Sur le même sujet :

Vidéo : Un sous-marin en Lego avec des couplages magnétiques Vidéo : Une scierie en LEGO Vidéo : Une voiture en LEGO Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11647 Karma: 11671 Re: Une construction souple avec des pièces de LEGO Re: Une construction souple avec des pièces de LEGO 2 Je me demande si ça fonctionne aussi avec d'autres couleurs. Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 32314 Karma: 10402 Re: Une construction souple avec des pièces de LEGO Re: Une construction souple avec des pièces de LEGO 1

@PurLio

Je me demande si ça fonctionne aussi avec d'autres couleurs.



Avec un dégradé et des mouvements en slow-mo ça devrait rendre pas mal ! Citation :Avec un dégradé et des mouvements en slow-mo ça devrait rendre pas mal ! kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2182 Karma: 4651 En ligne ! Re: Une construction souple avec des pièces de LEGO Re: Une construction souple avec des pièces de LEGO 0



Autant j'ai avancé durant la construction.



Autant j'ai eut un effet "Whaaaaaat !" quant il a tout fait bouger. Ok !Autant j'ai avancé durant la construction.Autant j'ai eut un effet "Whaaaaaat !" quant il a tout fait bouger. Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 751 Karma: 2884 Re: Une construction souple avec des pièces de LEGO Re: Une construction souple avec des pièces de LEGO 1 @kpouer Perso, après le déj du dredi, ça m'a bercé, et j'ai failli sombrer... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.