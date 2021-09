Vidéo : Un livreur en tricycle encerclé par trois voitures Posté par Skwatek

Un livreur en tricycle est encerclé par trois voitures sur un parking.





Vidéo (41s) : Tricycle vs Trois voitures





Auteur Conversation Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 752 Karma: 2887 Re: Un livreur en tricycle encerclé par trois voitures Re: Un livreur en tricycle encerclé par trois voitures 2 Punaise, c'est un pote à avoir quand on déménage, lui ! PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 678 Karma: 801 Re: Un livreur en tricycle encerclé par trois voitures Re: Un livreur en tricycle encerclé par trois voitures 0 Bien joué, mais intuitivement, j'aurais déplacé par l'arrière, là où il n'y a pas de moteur, donc plus léger UltimateByte Je suis accro Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 899 Karma: 831 Re: Un livreur en tricycle encerclé par trois voitures Re: Un livreur en tricycle encerclé par trois voitures 0 @PseudoPris Pas con, cependant il est possible que la flaque sous l'avant de la voiture aie permis une meilleure glisse. ^^ kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2186 Karma: 4654 Re: Un livreur en tricycle encerclé par trois voitures Re: Un livreur en tricycle encerclé par trois voitures 1

@PseudoPris

Bien joué, mais intuitivement, j'aurais déplacé par l'arrière, là où il n'y a pas de moteur, donc plus léger



Intuitivement, j'aurais foncer dedans comme un connard, en mode "bien fait pour sa gueule".



Nan, plus sérieusement, il m'a bluffé !



Surtout quand on le voit reporter la distance avec ses mains, je m'attendais tellement à ce qu'il reste bloqué entre les voitures.



Enfin bon, vu la force qu'il possède, il a pu se permettre de bouger l'avant.



Bien joué. TuluT Je viens d'arriver Inscrit le: 13/10/2016 Envois: 19 Re: Un livreur en tricycle encerclé par trois voitures Re: Un livreur en tricycle encerclé par trois voitures 0 j'aurai quand même fait un retro pour le plaisir liouan Je m'installe Inscrit le: 14/12/2009 Envois: 349 Karma: 966 Re: Un livreur en tricycle encerclé par trois voitures Re: Un livreur en tricycle encerclé par trois voitures 0 * prend un papier, un crayon et note : "Ne pas le faire chier", puis prend un stabilo jaune et surligne * Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2023 Karma: 3437 Re: Un livreur en tricycle encerclé par trois voitures Re: Un livreur en tricycle encerclé par trois voitures 0

On en a démasquer un de super-héros en tricycle ! On continue. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1488 Karma: 2597 En ligne ! Re: Un livreur en tricycle encerclé par trois voitures Re: Un livreur en tricycle encerclé par trois voitures 0 C'est quand même con que le gros connard qui l'a bloqué ne se rend pas compte de sa connerie, il va juste se dire "ah ouais je me suis vraiment garé comme une merde"