Vidéo : Un policier d'élite commet une erreur qui aurait pu lui être fatale Posté par -Flo-

Un policier d'élite commet une erreur qui aurait pu lui être fatale lors d'une mission.



Vidéo (25s) : Un policier d'élite commet une erreur





Sur le même sujet :

Vidéo : Fraude à l'assurance sur la mauvaise voiture Vidéo : Un gendarme se casse la gueule Vidéo : Trois policiers dans une barque vs Inondations (Sept à huit) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Soyarow Je m'installe Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 119 Karma: 282 Re: Un policier d'élite commet une erreur qui aurait... Re: Un policier d'élite commet une erreur qui aurait... 1 FAKE !

Un aussi petit sandwich pour un aussi gros américain, impossible! kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2188 Karma: 4657 En ligne ! Re: Un policier d'élite commet une erreur qui aurait... Re: Un policier d'élite commet une erreur qui aurait... 0



Donc le truc est tombé par terre mais le gars s'en fou !



Il revient pour le manger plus tard.



Faudrait pas gâcher.









Edit : @Dikachu : Bien vu l'aveugle !

... Mais c'est moins drôle du coup. Ok !Donc le truc est tombé par terre mais le gars s'en fou !Il revient pour le manger plus tard.Faudrait pas gâcher.Edit : @: Bien vu l'aveugle !... Mais c'est moins drôle du coup. Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 406 Karma: 1173 Re: Un policier d'élite commet une erreur qui aurait... Re: Un policier d'élite commet une erreur qui aurait... 0 kpouer La vidéo est pas de top qualité mais si tu regarde bien tu peux deviner qu'il est dans un sac ziploc son sandwich La vidéo est pas de top qualité mais si tu regarde bien tu peux deviner qu'il est dans un sac ziploc son sandwich Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2334 Karma: 2919 Re: Un policier d'élite commet une erreur qui aurait... Re: Un policier d'élite commet une erreur qui aurait... 0 Quelque chose me dit qu'il n'est pas vraiment policier d'élite.



Et ça n'est pas que parce qu'il part en courant avec un sandwich dans la poche. EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 674 Karma: 510 Re: Un policier d'élite commet une erreur qui aurait... Re: Un policier d'élite commet une erreur qui aurait... 2 C'est ça qu'on appelle des pains de C4 ? Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 769 Karma: 1435 En ligne ! Re: Un policier d'élite commet une erreur qui aurait... Re: Un policier d'élite commet une erreur qui aurait... 0 Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.