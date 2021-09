Vidéo : Un vélo sur les rails du métro new-yorkais Posté par -Flo-

Un vélo est accidentellement tombé sur les rails du métro à New York.



Vidéo (41s) : Vélo vs Métro





Sur le même sujet :

Vidéo : Train vs Pale d'éolienne Vidéo : Torrent d'eau dans les escaliers d'un métro Vidéo : Sauter par-dessus les rails du métro (Fail) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 754 Karma: 2905 Re: Un vélo sur les rails du métro new-yorkais Re: Un vélo sur les rails du métro new-yorkais 1 Metro-velo-dodo Jay_Padami Je m'installe Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 175 Karma: 112 Re: Un vélo sur les rails du métro new-yorkais Re: Un vélo sur les rails du métro new-yorkais 0 Je pense que le vélo est mort Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 771 Karma: 1441 En ligne ! Re: Un vélo sur les rails du métro new-yorkais Re: Un vélo sur les rails du métro new-yorkais 1

Pourquoi détruire un vélo, quand on peut détruire un vélo + un métro ?



Ahh, l'incivisme a encore de belles années ! C'est excellent !Pourquoi détruire un vélo, quand on peut détruire un vélo + un métro ?Ahh, l'incivisme a encore de belles années ! nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1188 Karma: 2187 En ligne ! Re: Un vélo sur les rails du métro new-yorkais Re: Un vélo sur les rails du métro new-yorkais 0 Vélo métro bobo Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3317 Karma: 1668 En ligne ! Re: Un vélo sur les rails du métro new-yorkais Re: Un vélo sur les rails du métro new-yorkais 0 Accidentel ? c'est vite dit ! on voit bien que ce vélo voulait en finir.. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.