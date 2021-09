Vidéo : Un homme ne retrouve plus son balai Posté par Skwatek

Un homme ne retrouve plus son balai qu'il vient de caler sous un bras.







Vidéo (1mn14s) : Un homme perd son balai





Vidéo : Un papa pense qu'il a perdu son bébé Vidéo : Un homme passe le balai dans un hangar Vidéo : Chanter dans un arbre avec un balai Source : Forum

nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 692 Karma: 1567 Re: Un homme ne retrouve plus son balai 1 Le genre de truc qui m'arrive une fois par semaine, et à chaque fois je me dis "La je viens d'assister à un bug de la matrice" avant de m'apercevoir comme lui que je suis juste tête en l'air une fois de plus

ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1498 Karma: 2639 Re: Un homme ne retrouve plus son balai 0 Au moins il n'a pas un balai dans l'cul !

PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11654 Karma: 11716 Re: Un homme ne retrouve plus son balai 0 Il aurait dû utiliser un Dyson, c'est plus compliqué à coincer sous le bras ^^

kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2192 Karma: 4661 Re: Un homme ne retrouve plus son balai 1



Je ne peux que compatir. Ca m'est arrivé tellement de fois avec mes lunettes...

Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 495 Karma: 3000 Re: Un homme ne retrouve plus son balai 2 Bon... ben c'est la journée des mises en scènes sur Koreus !

Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3320 Karma: 1671 Re: Un homme ne retrouve plus son balai 0 J'en connais qui savent parfaitement où le trouver...

Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5012 Karma: 7428 Re: Un homme ne retrouve plus son balai 0