Vidéo : Un papa utilise son fils pour réaliser une vidéo travelling Posté par Koreus

Un papa a trouvé une technique pour réussir sa vidéo travelling : un tapis et son fils.



Vidéo (19s) : Comment réussir sa vidéo travelling à l'aide de son enfant





dacaid Je m'installe Inscrit le: 12/4/2007 Envois: 372 Karma: 1196 Re: Un papa utilise son fils pour réaliser une vidéo trav... Re: Un papa utilise son fils pour réaliser une vidéo trav... 0 Ca n'est qu'un gag, mais je ne m'y attendait pas, ça aura eu le mérite de m'arracher un sourire. Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3319 Karma: 1669 Re: Un papa utilise son fils pour réaliser une vidéo trav... Re: Un papa utilise son fils pour réaliser une vidéo trav... 0 Il réussi même à tourner dans l'autre sens fabiolerusse Je viens d'arriver Inscrit le: 6/12/2012 Envois: 90 Karma: 107 Re: Un papa utilise son fils pour réaliser une vidéo trav... Re: Un papa utilise son fils pour réaliser une vidéo trav... 0 Echec ... Adr1enb La loi c'est moi Inscrit le: 19/4/2008 Envois: 8448 Karma: 2004 Re: Un papa utilise son fils pour réaliser une vidéo trav... Re: Un papa utilise son fils pour réaliser une vidéo trav... 0 Ca fait déjà la 5ème variante de ce "gag" que je vois en 2 semaines, quel enfer Tiktok... Lyrael Je m'installe Inscrit le: 6/8/2018 Envois: 488 Karma: 630 Re: Un papa utilise son fils pour réaliser une vidéo trav... Re: Un papa utilise son fils pour réaliser une vidéo trav... 0 Reprise n°542 du même gag.



Dès qu'un truc marche sur tiktok tout le monde le refait en espérant faire son petit buzz..