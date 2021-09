Vidéo : Un corbeau attaque un drone de livraison (Australie) Posté par Skwatek

Un corbeau attaque un drone qui livre du café à un habitant de Canberra, en Australie.





Vidéo (41s) : Corbeau vs Drone de livraison





Auteur Conversation Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 7401 Karma: 3199 Re: Un corbeau attaque un drone de livraison (Australie) Re: Un corbeau attaque un drone de livraison (Australie) 0 Le Corbeau et le Drone, il était une histoire... Willouuu Je m'installe Inscrit le: 5/3/2007 Envois: 355 Karma: 152 Re: Un corbeau attaque un drone de livraison (Australie) Re: Un corbeau attaque un drone de livraison (Australie) 1 Au risque de paraitre vieux jeu, j'espère que les drones livreurs en agglomération ne seront jamais autorisés, ça fait un bruit horrible. corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1477 Karma: 4074 Re: Un corbeau attaque un drone de livraison (Australie) Re: Un corbeau attaque un drone de livraison (Australie) 0 Une livraison pour 1 café ?

C'est quoi la prochaine étape ? Livraison d'une paille ?

PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 681 Karma: 815 Re: Un corbeau attaque un drone de livraison (Australie) Re: Un corbeau attaque un drone de livraison (Australie) 0 Autant utiliser des drones dans les lieux difficilement accessibles (vu un reportage sur des livraisons de médicament dans la brousse au Ghana), c'est une bonne idée, mais là, pffff... Tu peux pas bouger ton cul est aller faire tes courses ? Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5020 Karma: 7432 En ligne ! Re: Un corbeau attaque un drone de livraison (Australie) Re: Un corbeau attaque un drone de livraison (Australie) 0 En Australie les mamies elles attaquent les les racailles.. Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 758 Karma: 2921 En ligne ! Re: Un corbeau attaque un drone de livraison (Australie) Re: Un corbeau attaque un drone de livraison (Australie) 1 Je ne vois là qu'une nouvelle sorte de piraterie...